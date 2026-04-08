Mendoza: advierten por estafas con multas truchas

La municipalidad informó que todas las infracciones reales se emiten de forma electrónica, además se entrega un ticket oficial impreso (no manuscrito) desde una terminal móvil y no se dejan volantes explicativos. De esta manera, se puede detectar si se trata de una multa real o falsa.

multas truchas guaymallen Así son las multas verdaderas que realizan los agentes de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén. Foto: Diario Uno.

Cómo reconocer las multas truchas

Desde el municipio dieron una serie de aclaraciones para que los vecinos puedan identificar las multas truchas de las verdaderas. Y además, dejaron información para denunciar los hechos:

El volante dónde se consignan los datos falsos tiene el logo antiguo de la Municipalidad de Guaymallén .

. En los casos detectados, los vehículos estaban supuestamente mal estacionados y el conductor no estaba presente al momento de confeccionarse la infracción .

. El único correo electrónico habilitado para recibir los descargos es [email protected] (JAT por Juzgado Administrativo de Tránsito)

(JAT por Juzgado Administrativo de Tránsito) No se tramitan pagos electrónicos vía mensajes de Whatsapp y tampoco compartirá links ni formularios a los vecinos para abonar multas.

Dónde denunciar

Para realizar pagos voluntarios o hacer un descargo tras detectar este tipo de estafas, el usuario debe dirigirse al Juzgado Administrativo de Tránsito (Bandera de Los Andes 350, San José) de Guaymallén.

Ante cualquier duda, las autoridades recomendaron a los vecinos no realizar ningún pago y, en cambio, comunicarse o con los medios oficiales de la Municipalidad de Guaymallén para denunciar esta modalidad de estafa.