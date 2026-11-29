La investigación judicial y el reclamo de los familiares

Tras conocerse el fallecimiento, intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, que abrió una investigación bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". Además, se dispuso la participación de la Policía Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En las próximas horas se realizará la autopsia para establecer qué provocó la muerte de la joven. En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad inició un procedimiento administrativo con el objetivo de establecer si existieron responsabilidades por parte de los efectivos que estaban a cargo de su custodia.

El caso también provocó una reacción en el barrio. Durante la noche del sábado, familiares, amigas y vecinos de Priscila se movilizaron por la Villa 21-24 para exigir justicia y reclamar que se conozcan las circunstancias en las que murió.

La protesta estuvo marcada por momentos de tensión y se registraron disturbios ante la presencia de efectivos policiales. Distintos videos que comenzaron a circular en las redes sociales mostraron algunos de los incidentes ocurridos durante la manifestación.