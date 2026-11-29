Barracas: investigan la muerte de una joven en una comisaría del barrio porteño
Barracas: Priscila Romero, de 23 años, fue detenida por tenencia de drogas en la Villa 21-24 y murió en una comisaría. Su familia reclama justicia.
Una joven de 23 años murió luego de sufrir una descompensación mientras permanecía detenida en una dependencia de la División Policía de Pacificación Barrial, ubicada en la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas. El episodio ocurrió en las últimas horas y quedó bajo investigación judicial.
La víctima fue identificada como Priscila Romero, quien había sido arrestada el sábado por agentes de la Policía de la Ciudad. La detención se produjo por una presunta infracción a la Ley de Drogas (23.737), ya que llevaba consigo 90 envoltorios de pasta base.
Una vez trasladada a la comisaría, la joven comenzó a manifestar que se sentía mal, por lo que los efectivos solicitaron la asistencia del SAME con carácter prioritario.
Sin embargo, su estado de salud empeoró rápidamente: sufrió una descompensación, dejó de responder a los estímulos y no presentaba signos vitales. Frente a esa situación, los policías que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, un profesional médico del SAME brindó indicaciones al personal policial a través de una videollamada. Cuando finalmente llegó el equipo de emergencias, se confirmó que Romero había fallecido.
La investigación judicial y el reclamo de los familiares
Tras conocerse el fallecimiento, intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, que abrió una investigación bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". Además, se dispuso la participación de la Policía Federal para avanzar con las actuaciones correspondientes.
En las próximas horas se realizará la autopsia para establecer qué provocó la muerte de la joven. En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad inició un procedimiento administrativo con el objetivo de establecer si existieron responsabilidades por parte de los efectivos que estaban a cargo de su custodia.
El caso también provocó una reacción en el barrio. Durante la noche del sábado, familiares, amigas y vecinos de Priscila se movilizaron por la Villa 21-24 para exigir justicia y reclamar que se conozcan las circunstancias en las que murió.
La protesta estuvo marcada por momentos de tensión y se registraron disturbios ante la presencia de efectivos policiales. Distintos videos que comenzaron a circular en las redes sociales mostraron algunos de los incidentes ocurridos durante la manifestación.
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