La sucesión de ambos hechos volvió a poner en discusión el estado de conservación de los corredores ferroviarios destinados al transporte de cargas en el sur bonaerense. Se trata de una red fundamental para el traslado de mercadería y la conexión entre los sectores productivos y las terminales portuarias.

En paralelo, se prevé que comiencen los trabajos para retirar los vehículos afectados y realizar las correspondientes evaluaciones técnicas sobre el tendido ferroviario. Las inspecciones permitirán establecer qué provocó el descarrilamiento y cuál es el alcance de los daños ocasionados.

El accidente también tuvo repercusión en medios de la región, como El Orden de Pringles, mientras se aguardaban precisiones por parte de la concesionaria y de las autoridades responsables de la seguridad ferroviaria.

La Vía Pringles es uno de los trazados que atraviesa el sudoeste bonaerense y forma parte de los corredores utilizados para el transporte de cargas dentro del sistema ferroviario argentino, por lo que los nuevos incidentes volvieron a poner el foco en su funcionamiento y mantenimiento.