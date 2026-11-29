Otro descarrilamiento de Ferrosur Roca en el sur bonaerense reavivó el debate por el deterioro ferroviario
Una locomotora y varios vagones de Ferrosur Roca descarrilaron entre Cabildo y Cochrane, en Bahía Blanca. Es el segundo incidente en diez días.
Un nuevo accidente ferroviario tuvo lugar este sábado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde una formación de cargas de Ferrosur Roca descarriló en el tramo comprendido entre Cabildo y Cochrane, sobre la denominada Vía Pringles. El episodio volvió a generar preocupación por las condiciones de la infraestructura y el mantenimiento de las vías.
La locomotora y varios vagones se salieron de la traza y terminaron volcados. Hasta el momento, no trascendieron reportes de personas heridas ni víctimas como consecuencia del incidente.
Las imágenes del descarrilamiento comenzaron a circular en las redes sociales a través del periodista Marcelo Mascarini y del sitio especializado El Desvío. En las fotografías difundidas se observa a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de los rieles, junto a distintos vagones que integraban el convoy.
Entre las posibles explicaciones del hecho, desde el portal ferroviario mencionaron una eventual deformación de los rieles por las altas temperaturas que afectaron a la zona, además de las condiciones de la infraestructura. Sin embargo, las causas todavía no fueron confirmadas oficialmente y se espera que las pericias permitan esclarecer lo ocurrido.
El nuevo episodio se suma a otro descarrilamiento registrado hace apenas diez días en el mismo ramal. El 18 de noviembre, una formación de Ferrosur Roca sufrió un accidente en el tramo entre Saldungaray y Cabildo, donde varios vagones quedaron semivolcados tras abandonar las vías.
La sucesión de ambos hechos volvió a poner en discusión el estado de conservación de los corredores ferroviarios destinados al transporte de cargas en el sur bonaerense. Se trata de una red fundamental para el traslado de mercadería y la conexión entre los sectores productivos y las terminales portuarias.
En paralelo, se prevé que comiencen los trabajos para retirar los vehículos afectados y realizar las correspondientes evaluaciones técnicas sobre el tendido ferroviario. Las inspecciones permitirán establecer qué provocó el descarrilamiento y cuál es el alcance de los daños ocasionados.
El accidente también tuvo repercusión en medios de la región, como El Orden de Pringles, mientras se aguardaban precisiones por parte de la concesionaria y de las autoridades responsables de la seguridad ferroviaria.
La Vía Pringles es uno de los trazados que atraviesa el sudoeste bonaerense y forma parte de los corredores utilizados para el transporte de cargas dentro del sistema ferroviario argentino, por lo que los nuevos incidentes volvieron a poner el foco en su funcionamiento y mantenimiento.
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