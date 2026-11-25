Barracas: por la crisis económica entró en concurso una imprenta con 55 años de trayectoria
La firma pidió abrir el procedimiento para evitar que le corten la luz en la planta del barrio porteño de Barracas. Su deuda total ronda los $7.000 millones.
La crisis económica atacó de lleno al consumo y, aún antes del escenario actual de recesión, las ventas habían bajado de manera notable en la mayoría de los rubros de la actividad. Esa merma en pedidos hizo que compañías como la gráfica Mundial S.A. -ubicada en el barrio porteño de Barracas- acumularan deudas de miles de millones de pesos y entraran en concurso preventivo de quiebra.
Tal como trascendió este miércoles, la imprenta con 55 años de trayectoria pidió el concurso preventivo este año para evitar que Edesur le cortara el suministro eléctrico a su fábrica, que desde 1981 ocupa un lote de 1.200 metros cuadrados en la cuadra de la calle José A. Cortejarena al 1800, en Barracas.
Según informó el sitio iProfesional, la gráfica acumula una deuda total de $ 7.669,5 millones, tanto por obligaciones financieras pendientes como por deudas previsionales y de servicios, como a Edesur, que reclamó el pago de $ 27,76 millones en septiembre de este año so pena de cortar el suministro eléctrico de la planta y paralizar del todo su escasa producció.
La imprenta presentó un recurso de amparo el 8 de septiembre, una semana antes de que se venciera el plazo, y el juez Germán Páez Castañeda, subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 18, emitió una cautelar para evitar el corte de luz. Sin embargo, el concurso preventivo de quiebra se convirtió en el único paso para normalizar la situación financiera de la compañía.
Páez Castañeda aceptó el pedido el 20 de octubre de 2026 y estableció un plazo hasta el 28 de diciembre que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante el síndico, que es el Estudio Viscarret y Asociados.
Hoy en día la imprenta Mundial está en manos de Daniel Bermatov, el hijo del fundador, Naum Bermatov, y su fuerte es la producción de envases y materiales impresos para otras industrias, como la cosmética o farmacéutica.
Pero la merma del consumo, la suba de precios de los insumos, la recesión y la crisis económica generalizada provocaron una caída irremontable en la cantidad de pedidos.
El declive comenzó en 2024, porque en 2023 facturó $16.971 millones. Tras dos años de política económica con apertura total de importaciones, quita de subsidios en las tarifas de servicios públicos y otras medidas, los ingresos de la compañía bajaron a $8.612 millones, casi la mitad.
Por eso, Mundial SA recurrió a un crédito bancario, luego a otro y ahora le debe un total de $ 3.356 millones a siete bancos distintos: $ 1.348 millones al Banco Nación; $ 798 millones al BBVA; $ 408 millones al Banco Galicia; $ 390 millones al Supervielle y $ 371 millones al Banco Provincia, además de deudas con el Santander y American Express.
El riesgo crediticio de Mundial SA ya está entre las categorías 3 y 5, con deudas que se remontan a más de 160 días de atraso hasta el 12 de junio de 2026, que es cuando la compañía se declaró en estado de cesación de pagos ante un reclamo del BBVA.
Los despidos de hasta el 40% del personal no sirvieron para reducir costos, sólo eliminaron la cantidad de manos ociosas en las instalaciones de Barracas: el 31 de agosto de 2026 la firma declaró 89 empleados activos y una deuda previsional refinanciada por encima de los $ 311 millones, que termina de forjar la cifra del rojo en las cuentas.
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