Hoy en día la imprenta Mundial está en manos de Daniel Bermatov, el hijo del fundador, Naum Bermatov, y su fuerte es la producción de envases y materiales impresos para otras industrias, como la cosmética o farmacéutica.

Pero la merma del consumo, la suba de precios de los insumos, la recesión y la crisis económica generalizada provocaron una caída irremontable en la cantidad de pedidos.

El declive comenzó en 2024, porque en 2023 facturó $16.971 millones. Tras dos años de política económica con apertura total de importaciones, quita de subsidios en las tarifas de servicios públicos y otras medidas, los ingresos de la compañía bajaron a $8.612 millones, casi la mitad.

Por eso, Mundial SA recurrió a un crédito bancario, luego a otro y ahora le debe un total de $ 3.356 millones a siete bancos distintos: $ 1.348 millones al Banco Nación; $ 798 millones al BBVA; $ 408 millones al Banco Galicia; $ 390 millones al Supervielle y $ 371 millones al Banco Provincia, además de deudas con el Santander y American Express.

El riesgo crediticio de Mundial SA ya está entre las categorías 3 y 5, con deudas que se remontan a más de 160 días de atraso hasta el 12 de junio de 2026, que es cuando la compañía se declaró en estado de cesación de pagos ante un reclamo del BBVA.

Los despidos de hasta el 40% del personal no sirvieron para reducir costos, sólo eliminaron la cantidad de manos ociosas en las instalaciones de Barracas: el 31 de agosto de 2026 la firma declaró 89 empleados activos y una deuda previsional refinanciada por encima de los $ 311 millones, que termina de forjar la cifra del rojo en las cuentas.