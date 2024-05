Crimen de odio en Barracas: tratan de establecer cómo fue el ataque

Esto fue ratificado por la única sobreviviente del hecho, Sofía, de 49 años, quien continúa internada en el Hospital Penna, evolucionando favorablemente de las heridas que sufrió y que declaró que se trató de un "crimen por odio de género"; pero también por los otros vecinos del establecimiento que dijeron ante las autoridades que este hombre las había amenazado en más de una ocasión porque las consideraba "engendros" por su elección sexual.

mujeres lesbicidio barracas

El asesino de 67 años, que no cuenta con antecedentes penales y que intentó quitarse la vida después del atentado, está detenido; pero todavía no fue indagado por el juez Edmundo Rabbione, quien es cuestionado porque está a la espera de una serie de estudios para saber si es imputable, lo que deriva en que aún la causa no esté caratulada. En caso de que lo sea y que se pueda comprobar la "discriminación", Barrientos será imputación por "triple homicidio agravados por el odio de género" y se le sumará el intento de homicidio de Sofía Castro Riglos.

Lo que si se desestimó es que el incendio se haya iniciado con una bomba molotov y aún están tratando de establecer cómo fue el ataque, por lo que el testimonio de la única sobreviviente será de suma importancia.

lesbicidio barracas

Crimen de odio en Barracas: Las polémicas declaraciones de Manuel Adorni

El vocero presidencial se refirió este lunes sobre el ataque a 4 mujeres lesbianas en un hotel del barrio porteño de Barracas, y dijo que es "repudiable", pero rechazó definirlo como "un atentado a determinado colectivo".

"Nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía características particulares. La violencia de género es repudiable y la violencia en general también. Nos parece injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que una cuestión contra un colectivo y hay mucha gente que lo sufre, mujeres y hombres", afirmó en la habitual rueda de prensa.