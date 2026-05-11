Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 11 de mayo

Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado para la tarde y noche; junto a temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 17 de máxima.

Finalmente, para el cierre de la semana, el viernes se anticipa con condiciones similares: cielo parcialmente nublado durante todo el día y noche; con una mínima de 7 grados y una máxima de 17.