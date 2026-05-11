Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 11 de mayo
El frío parece ser la tendencia del clima durante el inicio de la semana en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El incio de la semana podría marcar el día más frío del otoño, aunque con buenas condicinoes del tiempo, luego de lo que fueron sábado y domingo gélidos y con clima inestable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológicon Nacional (SMN).
De esta manera, se espera una jornada de lunes con cielo oscilando entre despejado y ligeramente nublado; junto a una mínima de 3 grados y una máxima que trepará hasta 17.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
A partir del martes se anticipa un leve repunte de las temperaturas, mientras que se mantienen las buenas condiciones del clima. Se espera cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 8 y 20 grados.
Del mismo modo, el miércoles tendría cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 18.
Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado para la tarde y noche; junto a temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 17 de máxima.
Finalmente, para el cierre de la semana, el viernes se anticipa con condiciones similares: cielo parcialmente nublado durante todo el día y noche; con una mínima de 7 grados y una máxima de 17.
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