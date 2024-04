Dramático testimonio de la víctima del robo en Barracas: "Me dijo 'te quemo, te quemo'"

Sin piedad, los delincuentes actuaron rápido. "Me sacó las llaves del auto y se metió. Nosotras gritábamos porque no pudimos sacar a mi hijo”, relató la víctima. “Se fueron con mi hijo, esa fue la desesperación, tiene 25 años, no habla, no se puede defender”, expresó aun conmovida por lo sucedido.

Susana relató que no recuerda con claridad cómo fue el momento en el que intervino el policía ni cuántos disparos se efectuaron, pero agradeció su accionar: “El policía actuó cumpliendo con su deber, como corresponde, con una valentía tremenda”, sostuvo la víctima y agregó: “Le diría que inmensamente gracias, no cualquiera tiene esa valentía. Ellos estaban armados y él se jugó la vida por mi hijo y por nosotros”.

A raíz del tiroteo, uno de los delincuentes, de 15 años, quedó herido en el lugar. Susana, en medio de la desesperación, lo enfrentó: “Busqué al que había quedado tirado y le dije ‘si no aparece mi hijo te voy a matar’. Estaba en shock, ni sabía que había sido herido, me quedaron las manos llenas de sangre y no entendía por qué”.

En tanto, el otro ladrón, de 26 años, había escapado con el hijo de Susana dentro del vehículo, pero a unas pocas cuadras chocó, intentó fugarse a pie, pero cayó muerto sobre el asfalto debido a las heridas de bala recibidas durante el tiroteo con el oficial.

“Estamos shockeados”, expresó la mujer sobre lo sucedido y explicó que el auto que usaban para llevar su hijo a las terapias quedó destruido.

La víctima ya había sufrido un violento robo: la atacaron con una picana eléctrica

Susana recordó que, cuatro meses atrás, tres delincuentes —un joven y dos chicas menores— la atacaron en el parque Leonardo Pereyra, a pocas cuadras de su casa. En esa oportunidad, las ladronas la hirieron con una picana eléctrica en reiteradas veces a la altura del busto y solo se llevaron un celular.

“Hace cuatro meses me atacaron con una picana eléctrica”, contó la víctima y detalló que el hecho sucedió luego de que fuera a buscar a su hija a la parada del colectivo. Ambas regresaban caminando al momento del ataque: “Íbamos charlando y un pibe alto me agarró de atrás del cuello. Adelante se me pusieron dos nenas de no más de 15 años. Mi hija le entregó el celular al ladrón y este se fue, pero quedaron las dos nenas y me empezaron a dar con la picana eléctrica en el busto, todavía tengo las marcas”.

“Como vi que no tenían cuchillos y eran chicas, me defendí y les empecé a pegar hasta que se fueron”, contó sobre aquel hecho de inseguridad en Barracas.