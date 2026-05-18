Empieza el juicio por el triple lesbicidio en un hotel de Barracas, a dos años del hecho
Justo Fernando Barrientos será juzgado por el homicidio de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, ocurrido en 2024.
El juicio contra Justo Fernando Barrientos, el hombre acusado de haber asesinado a tres mujeres en un hotel del barrio porteño de Barracas, tendrá su inicio este lunes, a dos años del brutal crimen. En el ataque murieron Andrea Amarante, de 42 años, Mercedes Roxana Figueroa, de 43, y Pamela Cobbas, de 52.
Barrientos será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, a cargo de los jueces Fátima Ángela Ruiz López, Enrique Gamboa y Adrián Pérez Lance, en la sede de Talcahuano 550. La segunda audiencia está prevista para el viernes.
El hombre de 69 años será juzgado por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. La acusación es impulsada por el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.
Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, no prestará testimonio por recomendación de su equipo médico. Estará representada por la abogada Luciana Sánchez.
En tanto, la querella por parte de los familiares de Pamela y Roxana estará a cargo del defensor público Pablo Rovatti. Una tercera querella está integrada por la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones de la diversidad sexual.
Cómo fue el triple lesbicidio de Barracas
El brutal hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en un hotel ubicado en la calle Olavarría 1621, donde Roxana Figueroa, Pamela Fabiana Cobas, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos ocupaban la habitación 14 del primer piso.
Según pudieron reconstruir los investigadores, Barrientos abrió la puerta de la habitación donde dormían las cuatro mujeres y les arrojó un explosivo casero encendido.
El fuego se extendió rápidamente por el lugar. No conforme, el agresor ingresó a la habitación y golpeó a las mujeres para impedir que pudieran escapar de las llamas.
Pamela, de 52 años, murió pocos días después. Las otras dos víctimas fatales, Roxana, de la misma edad y Andrea, de 43, fallecieron en los días posteriores.
Sofía, quien tenía 49 años al momento del ataque, sobrevivió, pero todavía enfrenta secuelas físicas y psicológicas.
Según el testimonio de vecinos, Barrientos, quien vivía en el mismo hotel, solía insultar a las víctimas, las llamaba “engendros" y "tortas", e incluso las había amenazado de muerte.
Tras el hecho, el hombre intentó quitarse la vida y tuvo que ser hospitalizado antes de ser detenido. A la espera del juicio que comienza este lunes, permaneció detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.
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