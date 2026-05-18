Empieza el juicio por el triple lesbicidio en un hotel de Barracas, a dos años del hecho

En tanto, la querella por parte de los familiares de Pamela y Roxana estará a cargo del defensor público Pablo Rovatti. Una tercera querella está integrada por la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones de la diversidad sexual.

Cómo fue el triple lesbicidio de Barracas

incendio barracas Imágenes tomadas en el lugar al momento del incendio en el hotel de Barracas

El brutal hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en un hotel ubicado en la calle Olavarría 1621, donde Roxana Figueroa, Pamela Fabiana Cobas, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos ocupaban la habitación 14 del primer piso.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Barrientos abrió la puerta de la habitación donde dormían las cuatro mujeres y les arrojó un explosivo casero encendido.

El fuego se extendió rápidamente por el lugar. No conforme, el agresor ingresó a la habitación y golpeó a las mujeres para impedir que pudieran escapar de las llamas.

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Pamela, de 52 años, murió pocos días después. Las otras dos víctimas fatales, Roxana, de la misma edad y Andrea, de 43, fallecieron en los días posteriores.

Sofía, quien tenía 49 años al momento del ataque, sobrevivió, pero todavía enfrenta secuelas físicas y psicológicas.

Según el testimonio de vecinos, Barrientos, quien vivía en el mismo hotel, solía insultar a las víctimas, las llamaba “engendros" y "tortas", e incluso las había amenazado de muerte.

Tras el hecho, el hombre intentó quitarse la vida y tuvo que ser hospitalizado antes de ser detenido. A la espera del juicio que comienza este lunes, permaneció detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.