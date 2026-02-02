Bastian Jerez será operado nuevamente: el conmovedor mensaje de su madre

La salud de Bastian Jerez: las mejoras que presentó antes de la operación

En los últimos días, las noticias respecto a la salud de Bastian habían sido por demás alentadoras y mostraban esperanzadoras señales de mejoría en medio de un cuadro de salud que sigue siendo delicado.

mensaje mama bastian

Su madre contó que el nene había comenzado a respirar por sus propios medios y hasta pudo abrir brevemente sus ojos tras haber estado en coma farmacológico. "Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido... Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, contó Macarena el viernes y, visiblemente conmocionada, expresó: “Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”.

Como parte de los avances en el tratamiento, los médicos decidieron quitarle paulatinamente el respirador y observar las primeras reacciones del nene. La prioridad sigue siendo que se encuentre en un cuadro de mayor estabilidad para poder avanzar con decisiones médicas de largo plazo.

En ese sentido, sus familiares mantienen la esperanza de que, si responde favorablemente a esta nueva cirugía, Bastian pueda ser derivado al Hospital Garrahan para continuar con una atención más especializada. El traslado dependerá exclusivamente de que el nene alcance condiciones clínicas que permitan realizar el viaje desde Mar del Plata hasta la Ciudad de Buenos Aires sin correr riesgos.