Bastian Jerez será operado nuevamente: el conmovedor mensaje de su madre
El nene de 8 años será sometido a una séptima intervención desde el grave accidente ocurrido en La Frontera de Pinamar. Expectativa por su cuadro de salud.
Bastian Jerez, el nene de ocho años que resultó gravemente herido tras un brutal accidente en la zona de La Frontera, Pinamar, será operado este lunes por séptima vez. En los últimos días, había mostrado señales de mejoría, pero su cuadro de salud que sigue siendo delicado.
La operación fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, quien detalló que la intervención está programada para después del mediodía en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde el menor se encuentra internado desde hace varias semanas tras ser atendido en Pinamar.
Se trata de la séptima intervención a la que Bastian deberá someterse desde el grave accidente ocurrido en La Frontera a mediados de enero. En esta oportunidad, los médicos le colocarán una nueva válvula en la cabeza, probablemente con el objetivo de drenar el líquido que se había acumulado en el cráneo.
“Hoy operan a Basti. Solo sabemos que es después del mediodía. Le van a colocar una válvula en su cabecita”, detalló su madre y solicitó una vez más que se intensifiquen las oraciones y buenas intenciones para que se hijo pueda recuperarse: “Gracias por todo el amor y el apoyo que nos están dando”, publicó en sus redes sociales.
"Sos el niño mas fuerte que conozco. Te amo hijito", escribió en otra publicación junto a una foto del nene.
La salud de Bastian Jerez: las mejoras que presentó antes de la operación
En los últimos días, las noticias respecto a la salud de Bastian habían sido por demás alentadoras y mostraban esperanzadoras señales de mejoría en medio de un cuadro de salud que sigue siendo delicado.
Su madre contó que el nene había comenzado a respirar por sus propios medios y hasta pudo abrir brevemente sus ojos tras haber estado en coma farmacológico. "Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido... Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, contó Macarena el viernes y, visiblemente conmocionada, expresó: “Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”.
Como parte de los avances en el tratamiento, los médicos decidieron quitarle paulatinamente el respirador y observar las primeras reacciones del nene. La prioridad sigue siendo que se encuentre en un cuadro de mayor estabilidad para poder avanzar con decisiones médicas de largo plazo.
En ese sentido, sus familiares mantienen la esperanza de que, si responde favorablemente a esta nueva cirugía, Bastian pueda ser derivado al Hospital Garrahan para continuar con una atención más especializada. El traslado dependerá exclusivamente de que el nene alcance condiciones clínicas que permitan realizar el viaje desde Mar del Plata hasta la Ciudad de Buenos Aires sin correr riesgos.
