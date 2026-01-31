Buenas noticias: Bastian sigue mejorando a la espera de ser trasladado al Hospital Garrahan

Se trata de cuestiones clave en el marco del proceso de recuperación del menor que continúa internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde los profesionales siguen su evolución a la espera del eventual traslado al Hospital Garrahan.

En Buenos Aires, en el reconocido nosocomio porteño se espera que que Bastian reciba atención aún más especializada; al mismo tiempo, facilitaría el acompañamiento de su familia y seres queridos, que residen en el área metropolitana.