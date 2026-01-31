Buenas noticias: Bastian sigue mejorando a la espera de ser trasladado al Hospital Garrahan
El nene de 8 años sigue internado en Mar del Plata, donde comenzó a respirar por sus propios medios y hasta abrió brevemente los ojos, según declaró su madre. Oportunamente sería trasladado el nosocomio infantil porteño.
Bastian Jerez, quien sufrió un grave accidente en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa internado en Mar del Plata donde, según aseguraron sus familiares, muestra esperanzadoras señales de mejoría en medio de un cuadro de salud que sigue siendo delicado.
Como se sabe, a mediados de enero el nene de 8 años fue parte de un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Toyota Amarok, en la conocida zona de médanos de la mencionada ciudad costera, sufriendo graves heridas, y desde entonces ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
Ahora fue su madre, Macarena Collantes, quien compartió la alentadora noticia: el nene comenzó a respirar por sus propios medios y hasta abrió brevemente sus ojos tras haber estado en coma farmacológico. "Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido... Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, dijo.
“Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”, expresó Macarena el viernes último, visiblemente emocionada y pidiendo que continúen las cadenas de oración por la mejoría de su pequeño hijo.
En declaraciones televisivas, agregó que "hace unos días que, paulatinamente, le vienen sacando el respirador. Ayer (por el jueves) estuvo, por la mañana y durante toda la tarde, hasta las 19, sin respirador. Tenía como una valvulita en la traqueotomía y respiraba por sí solo. Todo eso es muy importante".
Se trata de cuestiones clave en el marco del proceso de recuperación del menor que continúa internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde los profesionales siguen su evolución a la espera del eventual traslado al Hospital Garrahan.
En Buenos Aires, en el reconocido nosocomio porteño se espera que que Bastian reciba atención aún más especializada; al mismo tiempo, facilitaría el acompañamiento de su familia y seres queridos, que residen en el área metropolitana.
