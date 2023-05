Córdoba: emotivo homenaje a Benjamín Gamond en el Tala Rugby Club

Benjamín Gamond, joven agredido a machetazos en mexico Benjamín Gamond

Allí se ubicó un altar con la urna que contenía las cenizas, velas, flores y un cuadro con la foto de Benjamín.

Durante la ceremonia, María, una de las hermanas de Gamond leyó una carta escrita por su madre: “Te amo, hijo querido, y siempre te voy a amar”.

Marcos Gamond, otro de los hermanos de Benjamín, se refirió a Cruz Irving Martínez Flores, el mexicano de 21 años que asesinó al muchacho cordobés.

marcos gamond

“No nos sirve de nada quedarme con la cuestión violenta de que al tipo este lo prendan fuego, algo que de hecho casi sucede en la isla: lo lincharon, lo agarró la gente del lugar. Eso no me va a devolver a mi hermano ni me va a sanar nada. Creo que nos va a dejar mejor recuerdo despedirlo así acá, de la mejor forma, y seguir adelante”, sostuvo Marcos en diálogo con Cadena 3.

Al hablar de su hermano, contó qué había llevado a Benjamín a vivir en México desde hace un año y medio: “La pandemia lo sacó un poco de eje y ahí empezaron a buscar otras opciones y decidieron ir a México. Se fueron a ese país por una cuestión del idioma. Yo hablé con él unos días antes y le dije: ‘Andá. Probá, si total sos pendejo. Es el momento. Y se encontró con un destino inexplicable”, expresó.

El presidente del club de rugby, Leonardo Graci, también recordó a Benjamín: “Empezó a jugar al rugby a los cuatro o cinco años. Hace un año y medio había dejado las canchas para viajar por el mundo”.

“Es un momento especial, al que no estamos acostumbrados. La familia nos pidió que ésta, su segunda casa, fuera el lugar para realizar este homenaje sencillo, pero no menos significativo. Acá estamos, acompañándolos y tratando hacerles sentir nuestro cariño”, expresó.

El 12 de mayo, Benjamín Gamond, Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena Elía González, de 29, fueron atacados a machetazos por un hombre en una playa del estado mexicano de Oaxaca, en una localidad turística conocida como Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

El agresor, Cruz Irving Martínez Flores, un joven de 21 años oriundo del estado azteca de Gerrero, quedó detenido bajo el cargo de homicidio.

Los dos sobrevivientes de la tragedia, Santiago Lastra y Macarena Elía González, estuvieron presentes en el homenaje a su amigo fallecido.