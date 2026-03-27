Encontraron muerto al joven de 26 años que estaba desaparecido en Córdoba: dos hombres fueron detenidos

Durante los procedimientos, la Policía hizo allanamientos y secuestró celulares, prendas de vestir y un auto, elementos que serán peritados en busca de pruebas.

El joven fue visto por última vez el domingo 22 de marzo, cuando salió de su casa rumbo a la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero. Allí estuvo con amigos hasta la madrugada del lunes.

De acuerdo a la reconstrucción de su entorno, luego se habría encontrado con una pareja y un hombre desconocido. En ese contexto, habría sido golpeado y asaltado, perdiendo su teléfono celular. Más tarde, una cámara de seguridad lo captó cerca de las 6 de la mañana caminando solo por la zona, lo que constituyó el último registro con vida.

La investigación busca por estas horas determinar las circunstancias de la muerte de Allende y el grado de responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.