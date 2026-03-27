Encontraron muerto al joven de 26 años que estaba desaparecido en Córdoba: dos hombres fueron detenidos
La Policía había montado un operativo de búsqueda desde hace cinco días. Finalmente fue encontrado en Cura Brochero.
Después de días de angustia, rastrillajes y una búsqueda intensa que mantenía en vilo a toda la región cordobesa de Traslasierra, encontraron muerto a José Gabriel Allende, el joven de 26 años que había desaparecido el último fin de semana.
El cuerpo fue encontrado en el sector del balneario Los Elefantes, en Mina Clavero, en el marco de un amplio operativo desplegado por distintas fuerzas de seguridad. La búsqueda estuvo coordinada por la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero y contó con la participación de efectivos de la Departamental San Alberto, la División de Investigaciones y el DUAR, entre otros equipos especializados.
En las últimas horas, dos hombres fueron detenidos por su presunta vinculación directa con Allende. Según detalló a El Doce el comisario inspector Víctor Guzmán, ambos habrían tenido contacto con el joven horas antes de su desaparición, lo que los convierte en piezas clave para la causa.
Durante los procedimientos, la Policía hizo allanamientos y secuestró celulares, prendas de vestir y un auto, elementos que serán peritados en busca de pruebas.
El joven fue visto por última vez el domingo 22 de marzo, cuando salió de su casa rumbo a la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero. Allí estuvo con amigos hasta la madrugada del lunes.
De acuerdo a la reconstrucción de su entorno, luego se habría encontrado con una pareja y un hombre desconocido. En ese contexto, habría sido golpeado y asaltado, perdiendo su teléfono celular. Más tarde, una cámara de seguridad lo captó cerca de las 6 de la mañana caminando solo por la zona, lo que constituyó el último registro con vida.
La investigación busca por estas horas determinar las circunstancias de la muerte de Allende y el grado de responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
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