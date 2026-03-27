El "ladrón de la capa" quiso robar un kiosco, la empleada lo amenazó con un cuchillo y huyó haciéndole burlas
El delincuente se dio a la fuga tras la desesperada reacción de la mujer. Ocurrió en la ciudad de Córdoba y quedó registrado en un video.
Un delincuente conocido como “el ladrón de la capa” intentó robar un kiosco en pleno centro de Córdoba y terminó huyendo luego de que la empleada lo amenazara con un cuchillo de carnicero. Antes de escapar tuvo una insólita reacción y se burló de ella. Todo quedó registrado en un video.
El hecho ocurrió el jueves pasadas las 6.30 en un kiosco ubicado en Boulevard Chacabuco al 400, en Córdoba capital. El ladrón, vestido con un short y una remera a rayas, ingresó al local con una manta sobre los hombros que rápidamente se transformó en una capa con la que intentó ocultar su rostro.
Tal como se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, el "supervillano" se dirigió directamente al mostrador, donde se encontraba trabajando una empleada del kiosco. Ella no lo dudó: tomó un cuchillo de carnicero y lo amenazó.
La secuencia duró algunos segundos hasta que el delincuente reaccionó de una forma insólita y comenzó a hacerle muecas en forma de burla. La empleada no desistió de su defensa y continuó blandeando el cuchillo con firmeza. En paralelo, agarró su celular y se lo guardó en un bolsillo para evitar que “el ladrón de la capa” se lo robara.
Sin cometer su objetivo, el malviviente se dio media vuelta y huyó del lugar.
La dueña del local, Keply Moreno, aseguró a ElDoce que la zona es un “punto rojo” y que hubo una importante demora en la llegada de la policía al lugar del hecho. “Hoy la empleada se pudo defender. Avisé al grupo con policías, pero los móviles llegaron media hora más tarde y no pasó nada”, denunció.
En ese sentido, la comerciante expresó su preocupación por la inseguridad en la zona y sostuvo que pese a los reclamos no obtienen respuestas. “He presentado notas, hablé con comisarios y nadie nos lleva el apunte”, expresó indignada. “No hay patrullaje y necesitamos una posta fija de la Policía”, agregó.
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