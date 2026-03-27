El "ladrón de la capa" quiso robar un kiosco, la empleada lo amenazó con un cuchillo y huyó haciéndole burlas

La dueña del local, Keply Moreno, aseguró a ElDoce que la zona es un “punto rojo” y que hubo una importante demora en la llegada de la policía al lugar del hecho. “Hoy la empleada se pudo defender. Avisé al grupo con policías, pero los móviles llegaron media hora más tarde y no pasó nada”, denunció.

En ese sentido, la comerciante expresó su preocupación por la inseguridad en la zona y sostuvo que pese a los reclamos no obtienen respuestas. “He presentado notas, hablé con comisarios y nadie nos lleva el apunte”, expresó indignada. “No hay patrullaje y necesitamos una posta fija de la Policía”, agregó.