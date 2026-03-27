Falso policía fue detenido por segunda vez: la Justicia lo había liberado hace nueve meses
Lo atraparon infraganti en el barrio porteño de San Cristóbal cuando simulaba un operativo antinarco para quedarse con la droga.
Un hombre de 46 años fue detenido por segunda vez por la Policía de la Ciudad cuando simulaba ser un efectivo policial para cometer delitos. En esta oportunidad, fue atapado infraganti en el barrio porteño de San Cristóbal donde había montado un falso operativo antinarco para quedarse con la droga.
La nueva detención tuvo lugar en la calle Estados Unidos al 2700, cuando personal de la División Investigaciones Comunales 3 realizaba tareas de patrullaje por la zona divisó a un uniformado demorando a una pareja. De lejos, nada hacía sospechar que no se trataba de un efectivo de la fuerza: llevaba un porta credencial con insignias policiales, utilizaba un handy y hasta tenía las esposas.
Cuando los policías se acercaron, detectaron que todos los elementos que utilizaba eran falsos, por lo que procedieron a interceptarlo. Tras realizarle un cacheo en presencia de testigos, la Policía de la Ciudad le secuestró al impostor credenciales apócrifas, equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas.
En paralelo, uno de los integrantes de la pareja involucrada explicó que habían sido citados en ese lugar a través de la red social Marketplace para concretar una transacción.
Tenían en su poder más de 500 gramos de marihuana, lo que refuerza la hipótesis de que el encuentro estaba vinculado a una operación de compra y venta de drogas.
Por el hecho, los tres involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la Unidad Fiscal Este. El falso agente quedó imputado por usurpación de funciones públicas, mientras que la pareja fue acusada por infracción a la Ley de Drogas.
El antecedente del falso policía
No se trata de un hecho aislado. El mismo falso policía ya había sido detenido en julio de 2025 en el marco de una investigación realizada por un robo con privación ilegítima de la libertad durante un falso allanamiento.
En esa oportunidad, junto a unos cómplices, ingresó a una vivienda haciéndose pasar por integrante de la Policía Federal Argentina. Vestía el uniforme y portaba equipamiento similar al oficial. Durante el falso operativo, la banda delictiva se llevó dinero en efectivo y cigarrillos “vaper” de marihuana.
Tras la denuncia y la investigación, se realizó un allanamiento en su domicilio donde se encontraron gorras, credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, bastones, esposas, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos, posnets y un auto un Fiat Punto color bordo utilizado para cometer los robos.
En ese entonces, la Justicia Nacional Criminal y Correccional solo dispuso notificarlo y lo dejó en libertad. Nueve meses después, los policías lo reconocieron por sus antecedentes y lo volvieron a detener.
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