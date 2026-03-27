Falso policía fue detenido por segunda vez: la Justicia lo había liberado hace nueve meses

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Por el hecho, los tres involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la Unidad Fiscal Este. El falso agente quedó imputado por usurpación de funciones públicas, mientras que la pareja fue acusada por infracción a la Ley de Drogas.

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El antecedente del falso policía

No se trata de un hecho aislado. El mismo falso policía ya había sido detenido en julio de 2025 en el marco de una investigación realizada por un robo con privación ilegítima de la libertad durante un falso allanamiento.

En esa oportunidad, junto a unos cómplices, ingresó a una vivienda haciéndose pasar por integrante de la Policía Federal Argentina. Vestía el uniforme y portaba equipamiento similar al oficial. Durante el falso operativo, la banda delictiva se llevó dinero en efectivo y cigarrillos “vaper” de marihuana.

Tras la denuncia y la investigación, se realizó un allanamiento en su domicilio donde se encontraron gorras, credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, bastones, esposas, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos, posnets y un auto un Fiat Punto color bordo utilizado para cometer los robos.

En ese entonces, la Justicia Nacional Criminal y Correccional solo dispuso notificarlo y lo dejó en libertad. Nueve meses después, los policías lo reconocieron por sus antecedentes y lo volvieron a detener.