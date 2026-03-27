Santa Teresita: llevaba un arma en una bolsa, disparó por accidente e hirió a un vendedor de flores

jubilado santa teresita

Está cerca de un banco, donde también se encuentra una mujer, la testigo más cercana al incidente. Frente al hombre, se observa a Jorge "Beto" García, de 53 años, vendedor de flores de la zona y víctima del caso. "Tiene una dificultad neurólogica de nacimiento, Beto no jode a nadie, Beto se gana la vida vendiendo rosas en Santa Teresita, camina la calle para llevar un dinero a casa", indicaron familiares y amigos.

En el video, de aproximadamente un minuto, los tres protagonistas comparten el espacio sin ademanes ni gestos aparentes de pelea, discusión o agresiones. El dueño de la bolsa, con remera clara y pantalones oscuros manipula sus pertenencias ante la mirada del vendedor, mientras que la mujer busca y ordena pertenencias personales en su cartera.

El vendedor, de acuerdo con lo que trascendió, resultó herido en el fémur. Recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde las autoridades médicas decidieron operarlo debido a la gravedad de la lesión sufrida.

El autor del disparo explicó ante la Policía que estaba conversando con García cuando se le cayó una bolsa de tela que contenía una pistola. Al golpear el suelo, el arma se disparó accidentalmente y la bala alcanzó la pierna del florista.

El hecho fue caratulado como “lesiones graves culposas y portación ilegal de armas” y la causa quedó a cargo de la UFID N° 1 de Mar del Tuyú. Las autoridades ordenaron el secuestro del arma y la realización de pericias, incluyendo un dermotest, para esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad del jubilado de 71 años.

Los familiares y amigos de la víctima se quejaron porque el autor del disparo quedó en libertad. "Hoy Beto está internado en el hospital de Mar de ajó esperando una junta médica que resuelva su situación de salud, conseguir una prótesis y la cirujía correspondiente. Mientras tanto este señor culpable de negligencia después de haber estado detenido horas en la comisaría local recupera su libertad", escribieron.

Y añadieron: "Lo que le pasó a Beto no es justo y esta persona debe responder por sus errores, lo que le pasó a Beto le podría haber pasado a cualquiera de las personas que están en el video, incluso a cualquiera de nosotros".