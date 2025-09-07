Berisso: lo buscaban por acuchillar a un hombre y lo detuvieron cuando fue a votar
La Policía bonaerense montó un operativo encubierto en la Escuela EP N°10 y atrapó al sospechoso, que era buscado desde el sábado por apuñalar a un hombre en Berisso.
En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un joven de 23 años, que era buscado por acuchillar a un hombre, fue detenido este domingo en una escuela de Berisso cuando se disponía a emitir su voto.
El acusado, identificado con las siglas R.J.C., era buscado desde la noche del sábado, señalado por apuñalar y dejar al borde de la muerte a otro hombre durante una pelea ocurrida en Berisso. Ante la posibilidad de que se presentara a votar, la Policía Bonaerense montó un operativo encubierto en la Escuela EP N°10, ubicada en calles Montevideo y 74, de esa localidad.
Cuando R.J.C. llegó al establecimiento, fue "inmediatamente detenido" por los agentes, quienes tomaron los recaudos necesarios para no interrumpir el normal desarrollo de la votación.
Esta detención fue una de la serie de arrestos realizados este domingo por la Policía de la provincia, que utilizó la jornada electoral como “trampa” para prófugos. Entre ellos se registraron otros acusados por "abuso sexual agravado" en Tigre, Quilmes y La Matanza.
El violento hecho que motivó la captura ocurrió el sábado 6 de septiembre en las calles 37 y 177 de Berisso. La víctima, L.S. Aguirre, de 29 años, fue trasladada al Hospital Mario Larraín, donde permanece "estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida".
Según confirmaron fuentes judiciales, la DDI de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Garganta, identificó al atacante en tiempo récord gracias a cámaras de seguridad y testimonios, y obtuvo la orden de detención por “homicidio en grado de tentativa”.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
