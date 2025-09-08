Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 8 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera un inicio de semana fresco, pero con un leve repunte en las temperaturas.
La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores comienza con un clima fresco y la llegada de neblina en la madrugada y la mañana, mientras se aguarda por la llegada de la primavera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera un lunes con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 8°C y una máxima que alcanzará los 18°C, un clima que todavía se acerca más al invierno que a la primavera.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el martes se espera en el AMBA con cielo despejado o algo nublado durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 22°C.
Para el miércoles, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, que pasará a estar mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas irán desde los 9°C de mínima hasta los 23°C de máxima, anunciando el inicio de un clima más cálido.
