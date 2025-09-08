Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan chaparrones este lunes en el AMBA

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Del frío al calor, un drástico cambio de clima

Después de una seguidilla de días con temperaturas gélidas, el panorama empieza a modificarse rápidamente. Para el martes, se espera un ascenso marcado en el termómetro: la máxima podría alcanzar los 21 grados y la mínima los 9, con un cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste. Por ahora, no se pronostican lluvias para esa jornada.

calor extremo telam 2.jpeg Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

La tendencia de ascenso térmico se consolidará durante la segunda semana del mes, pero lo más fuerte se sentirá recién en la segunda quincena de septiembre. En esa etapa, se esperan mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 30 grados, un escenario que, prácticamente, pondrá punto final al invierno en Buenos Aires y nos sumergirá de lleno en la primavera.

Mapa en vivo de las lluvias de hoy