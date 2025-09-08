Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se esperan chaparrones este lunes en el AMBA
Especialistas del clima sostienen que puede llover este lunes en la Capital y el Conurbano. Servicio Meteorológico Nacional anuncia que suben las temperaturas.
Pronósticos del tiempo sorprendieron a todos por sus anuncios para este lunes 8 de septiembre de 2025. Las tan anunciadas lluvias podrían volver antes de lo esperado, y con ellas, un cambio drástico en las temperaturas que anticipa un final de invierno con sabor a primavera.
Según los especialistas, el mes de septiembre marcará un antes y un después en el clima. Las máximas superarán los 20 grados y las mínimas ya se instalarán en los dos dígitos, un panorama muy diferente al de los últimos días.
¿Cuándo regresan las tormentas al AMBA?
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un pronóstico de estabilidad, otros sitios especializados como Meteored encendieron las alarmas. El lunes 8 de septiembre hay una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, especialmente durante la madrugada.
Sin embargo, hay quienes se animan a pronosticar un regreso aún más temprano de las lloviznas: algunos señalan que el cambio podría sentirse incluso en la noche de este domingo, después del cierre de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Del frío al calor, un drástico cambio de clima
Después de una seguidilla de días con temperaturas gélidas, el panorama empieza a modificarse rápidamente. Para el martes, se espera un ascenso marcado en el termómetro: la máxima podría alcanzar los 21 grados y la mínima los 9, con un cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste. Por ahora, no se pronostican lluvias para esa jornada.
La tendencia de ascenso térmico se consolidará durante la segunda semana del mes, pero lo más fuerte se sentirá recién en la segunda quincena de septiembre. En esa etapa, se esperan mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 30 grados, un escenario que, prácticamente, pondrá punto final al invierno en Buenos Aires y nos sumergirá de lleno en la primavera.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario