La nueva edad límite para manejar que elimina la licencia de conducir.

Estas modificaciones buscan mejorar los controles en cada etapa de la vida, con énfasis en la seguridad vial.

El nuevo requisito para renovar la licencia de conducir

Todos los conductores que deseen renovar su licencia deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica, sin importar la edad ni la categoría.

Este estudio puede realizarse en centros médicos públicos o privados autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El profesional a cargo del examen es responsable de subir el resultado al sistema oficial. Si se aprueba, el trámite continúa normalmente. Si no, el conductor podría perder el derecho a circular.