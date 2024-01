Se quitó la vida Anabelia Ayala, la expareja de Junior Benítez que lo había denunciado por violencia de género

La prima de la víctima aseguró que la joven “no aguantó” y que se quitó la vida debido al hostigamiento que padecía desde hace años por parte de Benítez, de acuerdo con TN.

“Él tiene plata y arregló salir con domiciliaria. Igualmente, este hijo de puta iba hasta la casa y la amenazaba. Ella vivía con su familia, y todos sabíamos que podía terminar así, porque no aguantó, se desgastó”, denunció Belén García.

Benítez está imputado por el delito de “coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia”.

Durante los primeros meses del año pasado el futbolista rompió la orden de restricción y la perimetral, se acercó a los exsuegros y los amenazó al punto que decidió dañar las cuatro llantas del auto del padre de la víctima. Juan Carlos, nombre del padre de Anabelia, radicó una denuncia en contra del hombre y también reveló detalles de la vida de su hija.

“Ella se escapó de México, yo le tuve que sacar un pasaje a escondidas para que él no se enterara que volvía a Buenos Aires. Ella solo me decía que se quería volver, nunca mencionó que él la golpeara, pero no quería que Oscar se enterara de que quería volver a Buenos Aires porque él no le permitía siquiera salir. Le había llegado a romper toda su ropa para que no se fuera”, fue la declaración que hizo el hombre en su momento.