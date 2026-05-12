Junior Benítez enfrentará otro juicio y podría recibir una condena aún más grave
El exdelantero de Boca y Lanús volverá a sentarse en el banquillo acusado de “instigación al suicidio” de su expareja. La Justicia aceptó nuevas pruebas y testimonios.
La situación judicial de Oscar Junior Benítez volvió a complicarse seriamente. A poco más de dos años de haber sido condenado a cinco años de prisión efectiva por amenazas, violencia y tenencia ilegal de armas contra su expareja Anabelia Ayala, el exfutbolista deberá afrontar ahora un nuevo juicio oral que podría extender considerablemente su tiempo en prisión.
El Juzgado en lo Correccional Nº2 de Lomas de Zamora resolvió elevar a juicio la causa que investiga al exdelantero por el delito de “instigación al suicidio”, una acusación vinculada directamente con la muerte de Ayala ocurrida en enero de 2024.
La decisión judicial implica un nuevo escenario muy delicado para Benítez, ya que el tribunal habilitó una enorme cantidad de pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que serán incorporadas durante el debate oral. Además, la jueza Cecilia Vázquez tomó medidas para impedir cualquier posibilidad de beneficios anticipados mientras se desarrolla el proceso.
Según se informó oficialmente, el juicio se extenderá durante al menos cuatro jornadas y será de carácter público. Los magistrados autorizaron la incorporación de pruebas clave que podrían resultar determinantes para reconstruir los hechos investigados. Entre los elementos aceptados aparecen el acta de procedimiento policial, informes médico-legales, documentación relacionada con el fallecimiento de la víctima, estudios toxicológicos, el protocolo de autopsia y también declaraciones del propio Benítez.
Se complica la situación judicial de Junior Benítez
Además, el tribunal dispuso la citación de todos los testigos que tengan vinculación directa con el caso. La Justicia también habilitó la utilización de videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, informes periciales y estudios técnicos de reconocimiento de voz.
Uno de los aspectos más importantes es la incorporación de tres CD que permanecían resguardados bajo cadena de custodia y que podrían contener material relevante para la investigación. La intención de los jueces es evitar contradicciones durante el desarrollo del juicio y reconstruir con precisión el contexto previo al fallecimiento de Anabelia Ayala.
Los hechos investigados se remontan a la madrugada del 1 de enero de 2024 en la localidad bonaerense de Burzaco. Desde entonces, la familia de la víctima insiste en avanzar con una acusación todavía más grave y continúa presionando para que la causa sea recaratulada como femicidio.
La situación procesal del exfutbolista podría empeorar considerablemente si es encontrado culpable en este nuevo juicio. De acuerdo con el Código Penal Argentino, las condenas deberían unificarse bajo la figura de concurso real, lo que implicaría una suma matemática de penas y una extensión importante de su tiempo de detención.
Por eso, la posibilidad de recuperar la libertad en el corto plazo prácticamente desaparece del horizonte para Benítez. Incluso la magistrada resolvió bloquear cualquier chance de acceder a salidas anticipadas hasta que exista un nuevo veredicto definitivo.
En paralelo, todavía existen cuestiones técnicas pendientes relacionadas con el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. El tribunal aclaró que esos peritajes solo se realizarán si el desarrollo del juicio lo justifica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario