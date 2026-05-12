Junior Benítez enfrentará otro juicio y podría recibir una condena aún más grave

Se complica la situación judicial de Junior Benítez

Además, el tribunal dispuso la citación de todos los testigos que tengan vinculación directa con el caso. La Justicia también habilitó la utilización de videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, informes periciales y estudios técnicos de reconocimiento de voz.

Uno de los aspectos más importantes es la incorporación de tres CD que permanecían resguardados bajo cadena de custodia y que podrían contener material relevante para la investigación. La intención de los jueces es evitar contradicciones durante el desarrollo del juicio y reconstruir con precisión el contexto previo al fallecimiento de Anabelia Ayala.

Los hechos investigados se remontan a la madrugada del 1 de enero de 2024 en la localidad bonaerense de Burzaco. Desde entonces, la familia de la víctima insiste en avanzar con una acusación todavía más grave y continúa presionando para que la causa sea recaratulada como femicidio.

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La situación procesal del exfutbolista podría empeorar considerablemente si es encontrado culpable en este nuevo juicio. De acuerdo con el Código Penal Argentino, las condenas deberían unificarse bajo la figura de concurso real, lo que implicaría una suma matemática de penas y una extensión importante de su tiempo de detención.

Por eso, la posibilidad de recuperar la libertad en el corto plazo prácticamente desaparece del horizonte para Benítez. Incluso la magistrada resolvió bloquear cualquier chance de acceder a salidas anticipadas hasta que exista un nuevo veredicto definitivo.

En paralelo, todavía existen cuestiones técnicas pendientes relacionadas con el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. El tribunal aclaró que esos peritajes solo se realizarán si el desarrollo del juicio lo justifica.