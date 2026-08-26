Bolardos de concreto: qué función cumplen las bolas de cemento en calles y veredas

Para qué sirven y qué críticas reciben los bolardos de cemento

La función principal de los bolardos es impedir el paso de autos a zonas peatonales y evitar estacionamientos indebidos sobre la vereda. De esta manera, mejoran la seguridad vial y cuidan a los peatones en lugares de mucho movimiento.

Sin embargo, no todo es positivo: algunos vecinos señalan que, si no están bien ubicados, los bolardos pueden reducir el ancho de la vereda y dificultar el paso de carritos de bebés o sillas de ruedas. Además, si no cuentan con buena señalización o pintura reflectante, pueden provocar tropiezos o accidentes, sobre todo de noche.