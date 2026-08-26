Bolardos de concreto: qué función cumplen las bolas de cemento en calles y veredas
Caminar por la calle o la vereda y llegar hasta un punto de separación hecho con bolas de cemento forma parte de un diseño funcional para la vía pública.
Las esferas o bolas de cemento que se observan en bordes de veredas y zonas peatonales de las ciudades tienen un nombre técnico: bolardos de concreto. Lejos de ser elementos meramente decorativos, cumplen una función concreta en materia de seguridad vial y organización del espacio urbano.
Los bolardos de cemento se colocaron en puntos estratégicos para separar la calzada vehicular de las zonas peatonales. Su presencia impide que los autos se suban a la vereda, protege a quienes caminan y ayuda a delimitar espacios en lugares de alto tránsito, como esquinas, escuelas, hospitales y paradas de colectivos.
Sin embargo, estos elementos también generan críticas. En algunos casos reducen el ancho útil de la vereda, lo que puede dificultar el paso de carritos de bebés o sillas de ruedas. Otro cuestionamiento frecuente apunta a su señalización: cuando no están pintados con claridad o carecen de elementos luminosos, pueden provocar tropiezos o choques accidentales durante la noche.
En la Ciudad de Buenos Aires, los bolardos se volvieron habituales en avenidas como Corrientes, Santa Fe y en barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito. También se usan para ordenar el tránsito en zonas de carga y descarga, ciclovías y rampas para personas con movilidad reducida.
El término “bolardo” proviene del francés “bollard”, que originalmente se refería a los postes de amarre en los puertos. Con el tiempo, el nombre se adaptó para estos elementos urbanos que cumplen una función similar de delimitación y protección.
Para qué sirven y qué críticas reciben los bolardos de cemento
La función principal de los bolardos es impedir el paso de autos a zonas peatonales y evitar estacionamientos indebidos sobre la vereda. De esta manera, mejoran la seguridad vial y cuidan a los peatones en lugares de mucho movimiento.
Sin embargo, no todo es positivo: algunos vecinos señalan que, si no están bien ubicados, los bolardos pueden reducir el ancho de la vereda y dificultar el paso de carritos de bebés o sillas de ruedas. Además, si no cuentan con buena señalización o pintura reflectante, pueden provocar tropiezos o accidentes, sobre todo de noche.
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