Bomberos de la Ciudad y el ISSP certificaron nuevos especialistas en Rescate, Incendios y Materiales Peligrosos

Desde la Jefatura de la Compañía de Operaciones Especiales destacaron la importancia vital de estas formaciones, diseñadas para preparar al personal tanto física como mentalmente para escenarios límites.

Formación de elite en terrenos agrestes y urbanos

El Curso de Combatiente de Incendio Forestal sometió a los 35 cursantes a una constante exigencia física. La instrucción abarcó técnicas de supresión, climatología y topografía, culminando con prácticas intensivas en la Provincia de San Luis.

Allí, los bomberos interactuaron con la Brigada Forestal local y realizaron traslados en helicóptero, preparándose para intervenciones como las que la Brigada tuvo en los incendios de Corrientes (2022) y el Parque Nacional Los Alerces (2024).

Por su parte, el Curso de Operador Especial de Rescate reafirmó el prestigio del GER, el grupo especial más antiguo de Argentina, ya que fue creado en 1984 y cuenta con más de 40 años experiencia.

Bomberos ciudad

Los nuevos operadores superaron pruebas de nado en el Río de la Plata, descenso con cuerdas desde helicópteros, tirolesa en los puentes de La Boca y maniobras de salvamento de personas en altura.

El evento también celebró la graduación de especialistas técnicos que formarán parte de la Brigada de Emergencias Especiales, especializada en manejo de Materiales Peligrosos.

Los 7 nuevos operadores fueron entrenados para trabajar bajo situaciones de estrés térmico con equipos encapsulados y visibilidad reducida, capacitados para identificar sustancias peligrosas y asegurar escenas de riesgo químico o biológico.

A esta certificación, se suma también el equipo de Guías de Canes Detectores, 12 efectivos especialmente especializados para la conformación del binomio "Bombero-Can".

Esta formación no solo se centra en el animal, sino en enseñar al bombero a interpretar las señales del perro ante el hallazgo de acelerantes de combustión (como naftas y/o alcoholes) y en el cuidado integral del can de trabajo.

Con estas incorporaciones, el Sistema Integral de Seguridad Pública suma recursos humanos altamente calificados, listos para intervenir en las situaciones más adversas y proteger a los vecinos de la Ciudad.