Encontraron varios proyectiles cerca de la casa de la nena herida por una bala perdida en Villa Sarmiento
Durante el móvil en vivo de C5N, al menos dos vecinos se acercaron a dar testimonio de hallar plomos en sus casas.
Un nena de 12 años pelea por su vida y se encuentra internada en estado crítico tras ser víctima de una bala perdida, mientras estaba en su casa en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, celebrando la Navidad.
El episodio ocurrió durante los festejos navideños y volvió a poner en el centro de la escena el peligro que representan los disparos efectuados al aire, una práctica ilegal que año tras año deja heridos y víctimas fatales.
La menor ingresó en las primeras horas del día al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, luego de haber recibido un impacto de bala en la cabeza.
En horas de la tarde, aparecieron proyectiles en las inmediaciones de la casa de Angelina, la nena que permanece internada.
"Anoche sentimos que había impactado algo. Buscamos y no encontramos nada, y ahora que miramos las noticias, empezamos a buscar de nuevo y encontramos un proyectil que está ahí. No lo tocamos porque estamos esperando que llegue la policía", contó un vecino en diálogo con C5N.
La gente del equipo periodístico del canal de noticias también halló un proyectil a unos 50 metros de la casa de la nena de 12 años.
"Escuchamos las detonaciones desde la parte de atrás de mi casa. Nos acercamos para que la Policía investigue el caso", completó el hombre.
Otra vecina que estaba escuchando en vivo la entrevista en C5N se acercó al móvil para revelar que también encontró una bala en el patio de su casa.
Si bien aún no se determinó el origen exacto del proyectil, la hipótesis principal apunta a un disparo efectuado al aire que luego descendió con la suficiente velocidad como para provocar una herida de extrema gravedad. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la tenencia y el uso irresponsable de armas de fuego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario