Encontraron varios proyectiles cerca de la casa de la nena herida por una bala perdida en Villa Sarmiento

La gente del equipo periodístico del canal de noticias también halló un proyectil a unos 50 metros de la casa de la nena de 12 años.

casquillo bala perdida niña

"Escuchamos las detonaciones desde la parte de atrás de mi casa. Nos acercamos para que la Policía investigue el caso", completó el hombre.

Otra vecina que estaba escuchando en vivo la entrevista en C5N se acercó al móvil para revelar que también encontró una bala en el patio de su casa.

Si bien aún no se determinó el origen exacto del proyectil, la hipótesis principal apunta a un disparo efectuado al aire que luego descendió con la suficiente velocidad como para provocar una herida de extrema gravedad. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la tenencia y el uso irresponsable de armas de fuego.