Tragedia en Morón: un bombero murió atropellado mientras apagaba un incendio

Una hora después se confirmó la muerte de uno de ellos. Fue identificado como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo de Tres de Febrero. Al ser atendido, ya se encontraba en estado reservado y los intentos por salvarlo fueron en vano, debido a las grave herida en la cabeza que había sufrido.

bombero atropellado moron

La noticia generó una ola de conmoción y solidaridad entre los vecinos de la región. Compañeros, familiares y allegados de la víctima fatal recibieron muestras de apoyo y condolencias.

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima”, expresaron desde el cuartel.

En el lugar, se le realizó el test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo. De esta manera, quedó imputado por el delito de homicidio culposo.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan por estas horas para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el conductor del vehículo involucrado ni sobre posibles detenciones.