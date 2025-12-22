Incendio en un local de ropa en Once: 40 personas tuvieron que ser asistidas

incendio local de ropa once

Del total de pacientes asistidos, 28 personas fueron atendidas en el lugar por los médicos del SAME, mientras que 12 tuvieron que ser trasladadas a centros de salud porteños para una mejor evaluación y control. Los pacientes fueron derivados a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad con varias donaciones y 29 móviles del SAME, entre ambulancias y unidades de triage, sin requerir de la intervención aérea.

Con motivo del operativo, la calle Paso se encontraba cortada en su totalidad entre avenida Corrientes y Lavalle para permitir el trabajo de los bomberos y los médicos.

El hecho se produjo en un horario y en una zona de gran actividad comercial impulsada por las Fiestas, por lo que fue necesario el rápido accionar de los servicios de emergencias para controlar el paso de los transeúntes, quienes también fueron evacuados de la zona por prevención.