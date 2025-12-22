Incendio en un local de ropa en Once: 40 personas tuvieron que ser asistidas
El humo afectó también a un hotel familiar situado en la planta alta de la calle Paso al 400. Doce pacientes tuvieron que ser trasladados.
Al menos 40 personas tuvieron que ser asistidas a causa de un impresionante incendio que afectó este lunes a un local de ropa y un hotel familiar ubicados en la zona de Once, en el barrio porteño de Balvanera. Del total de pacientes, once tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales porteños.
Según las primeras informaciones, el fuego se desarrolló en horas del mediodía en un local de ropa ubicado en la calle Paso 440, entre Avenida Corrientes y Lavalle, donde se vende indumentaria de algodón, modal y spun, entre otras telas. El intenso humo se expandió hacia edificios linderos, entre ellos un hotel familiar ubicado en la planta superior.
Diferentes videos tomados en el lugar daban cuenta de la magnitud del siniestro y la cantidad de humo que provenía tanto desde el interior del comercio como de las plantas superiores.
Una de las grabaciones a las que tuvo acceso minutouno.com muestra el intenso trabajo de los bomberos en el lugar del hecho, así como también de los médicos, quienes montaron un puesto de asistencia y una unidad de triage en la esquina de avenida Corrientes para asistir a los damnificados.
Según fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), al menor 40 personas tuvieron que ser atendidas a causa del incendio, entre ellas siete menores de edad, aunque por el momento no se especificaron los diagnósticos.
Del total de pacientes asistidos, 28 personas fueron atendidas en el lugar por los médicos del SAME, mientras que 12 tuvieron que ser trasladadas a centros de salud porteños para una mejor evaluación y control. Los pacientes fueron derivados a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia.
En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad con varias donaciones y 29 móviles del SAME, entre ambulancias y unidades de triage, sin requerir de la intervención aérea.
Con motivo del operativo, la calle Paso se encontraba cortada en su totalidad entre avenida Corrientes y Lavalle para permitir el trabajo de los bomberos y los médicos.
El hecho se produjo en un horario y en una zona de gran actividad comercial impulsada por las Fiestas, por lo que fue necesario el rápido accionar de los servicios de emergencias para controlar el paso de los transeúntes, quienes también fueron evacuados de la zona por prevención.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario