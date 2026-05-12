Bragado: denunciaron a una preceptora por robarse US$45 mil destinados a un viaje de estudios

"Esta persona llevaba la contabilidad de todo, de lo que se trabajaba y de lo que nosotros pagábamos como cuota, eso fue durante fines de 2024 y todo el año 2025", señaló Sol Delgado, madre damnificada en diálogo con Radio Nacional.

Luego agregó: "Pagábamos cuotas de 80 mil pesos, más lo que trabajaban los chicos. Hubo gente que pagó en dólares. Por lo menos un millón de pesos por familia".

En ese marco, Delgado dijo que empezaron a notar irregularidades cuando se acercó la fecha del viaje y manifestó: "Presionamos tanto que saltó la verdad: el dinero no se había pagado en ninguna agencia de viaje, ni a ninguna aerolínea. El dinero no estaba".

"Lo más importante ahora es que los chicos puedan viajar", subrayó.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada. La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes, según precisó el letrado al medio Bragado Informa. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

La denuncia penal fue presentada por 38 particulares damnificados y quedó en manos de la Justicia de Mercedes, ya que Bragado pertenece a ese departamento judicial.

Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero. La única pista que tienen -siempre según el relato de la familiar- es que la mujer se habría comprado un auto nuevo. Desconocen si fue con el dinero del viaje de estudios.