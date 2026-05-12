Bragado: denunciaron a una preceptora por robarse US$45 mil destinados a un viaje de estudios
Ocurrió en la localidad de Bragado. Fueron 37 las familias afectadas. Mes a mes, los damnificados transferían el dinero a la cuenta personal de la mujer.
Una preceptora de la Escuela Técnica de Bragado, provincia de Buenos Aires, fue denunciada por robarse USD 45.000, destinados al viaje de estudios de alumnos de séptimo año.
Según la denuncia, las víctimas son 37 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje a El Bolsón, en la Patagonia, de los alumnos de sexto año del colegio secundario.
El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba. Según relató Delfina Méndez, familiar de uno de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: “Me patiné la plata” antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes.
De acuerdo con lo publicado por el medio local Bragado Informa, todo surgió en la previa del viaje. En parte, el dinero provenía de rifas y ventas de comida organizadas por las propias familias.
La preceptora solicitaba que los pagos mensuales se realizaran directamente a su cuenta personal, en lugar de a una cuenta institucional. Esa práctica, sostenida durante más de un año, fue el eje del presunto fraude. El viaje acumuló al menos seis postergaciones, y en cada ocasión la mujer habría presentado documentos de empresas de turismo —presuntamente falsificados— para justificar las demoras ante los padres.
"Esta persona llevaba la contabilidad de todo, de lo que se trabajaba y de lo que nosotros pagábamos como cuota, eso fue durante fines de 2024 y todo el año 2025", señaló Sol Delgado, madre damnificada en diálogo con Radio Nacional.
Luego agregó: "Pagábamos cuotas de 80 mil pesos, más lo que trabajaban los chicos. Hubo gente que pagó en dólares. Por lo menos un millón de pesos por familia".
En ese marco, Delgado dijo que empezaron a notar irregularidades cuando se acercó la fecha del viaje y manifestó: "Presionamos tanto que saltó la verdad: el dinero no se había pagado en ninguna agencia de viaje, ni a ninguna aerolínea. El dinero no estaba".
"Lo más importante ahora es que los chicos puedan viajar", subrayó.
El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada. La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes, según precisó el letrado al medio Bragado Informa. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.
La denuncia penal fue presentada por 38 particulares damnificados y quedó en manos de la Justicia de Mercedes, ya que Bragado pertenece a ese departamento judicial.
Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero. La única pista que tienen -siempre según el relato de la familiar- es que la mujer se habría comprado un auto nuevo. Desconocen si fue con el dinero del viaje de estudios.
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