Científicos advierten por el debilitamiento de la Corriente del Atlántico Norte: cuáles son las consecuencias
Es una de las corrientes oceánicas más importantes del planeta. Si pierde fuerza se profundizaría el cambio climático en Europa y América.
Un estudio reciente dejó constancia del cambio climático que podría provocar un debilitamiento de la Gran Corriente del Atlántico, una de las corrientes oceánicas más importantes de nuestro planeta, y podría perder hasta un 51% de su fuerza antes del año 2100.
El primer siglo de este milenio podría terminar con un planeta Tierra en un notable cambio climático, en parte gracias al debilitamiento de la Gran Corriente del Atlántico, que alteraría los sistemas meteorológicos globales.
La información se desprende del estudio titulado "Observational constraints project a ~50% AMOC weakening by the end of this century", que salió publicado en la revista Science Advances, donde el equipo liderado por Valentin Portmann combinó observaciones oceánicas reales con simulaciones climáticas avanzadas.
La Gran Corriente del Atlántico es clave para transportar aguas cálidas desde los trópicos hacia el Atlántico Norte, y a su vez las aguas frías y profundas hacia el Atlántico Sur.
El termostato de la Tierra corre peligro, porque la Gran Corriente del Atlántico mantiene las temperaturas relativamente templadas en Europa occidental a pesar de su latitud.
"El sistema parece estar más cerca de un punto de inflexión de lo que pensábamos", dijo Portmann a la publicación científica.
Ocurre que el aumento de temperaturas a nivel global, el caudal creciente de agua dulce que llega al Atlántico Norte y el deshielo de Groelandia están en proceso de reducir la salinidad y densidad de ese océano, lo que dificulta el hundimiento de masas de agua fría.
Por de pronto los primeros territorios afectados serían los de América del Norte: en el caso de los Estados Unidos, su costa este podría sufrir desde un aumento del nivel del mar hasta un aumento de tormentas y otros fenómenos climáticos extremos.
Incluso los patrones atmosféricos locales se podrían ver alterados. El cambio climático sería difícil de revertir.
Europa es otras de las regiones más expuestas del planeta en este fenómeno porque si se rompe el sistema de "calefacción" que trasladaba aguas cálidas hacia el norte entonces los inviernos serían aún más rigurosos, con olas de frío polar más extremas de las que se tengan registro reciente.
Y todos estos cambios podrían apreciarse en las próximas décadas de este siglo.
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