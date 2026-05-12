Científicos advierten por el debilitamiento de la Corriente del Atlántico Norte: cuáles son las consecuencias

"El sistema parece estar más cerca de un punto de inflexión de lo que pensábamos", dijo Portmann a la publicación científica.

Ocurre que el aumento de temperaturas a nivel global, el caudal creciente de agua dulce que llega al Atlántico Norte y el deshielo de Groelandia están en proceso de reducir la salinidad y densidad de ese océano, lo que dificulta el hundimiento de masas de agua fría.

Por de pronto los primeros territorios afectados serían los de América del Norte: en el caso de los Estados Unidos, su costa este podría sufrir desde un aumento del nivel del mar hasta un aumento de tormentas y otros fenómenos climáticos extremos.

Incluso los patrones atmosféricos locales se podrían ver alterados. El cambio climático sería difícil de revertir.

Europa es otras de las regiones más expuestas del planeta en este fenómeno porque si se rompe el sistema de "calefacción" que trasladaba aguas cálidas hacia el norte entonces los inviernos serían aún más rigurosos, con olas de frío polar más extremas de las que se tengan registro reciente.

Y todos estos cambios podrían apreciarse en las próximas décadas de este siglo.