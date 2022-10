Atentado a Cristina Kirchner: los audios del vínculo entre Brenda Uliarte y El Presto

Por ejemplo, en un recorte de audio se escucha al youtuber libertario -que es notoriamente antikirchnerista- cuando remarca: "Yo también y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos la pasaste lindo?", lo que confirma que mantuvieron una comunicación fluida en persona también.

"Estoy conociendo una nueva faceta del "presto" y me agrada".



La relación entre Uliarte y El Presto habría sido "frecuente y sentimental", indicaron a Télam las fuentes que pudieron escuchar todos mensajes de audio, con un primer acercamiento de parte del youtuber al infomarle a la joven que estaría en Buenos Aires.

"Sí, que vas a ser un poquito malito. Que no ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta de 'El Presto'y me agrada, me agrada mucho", comentó en otro audio Uliarte, de 24 años.

Tanto El Presto como Uliarte volcaron en las redes sociales su desdén, hastío o desagrado por el Gobierno nacional, el Frente de Todos, el kirchnerismo y en particular con la Vicepresidenta. Por eso los investigadores creen que el youtuber podría haber instigado el ataque, o alimentado los planes de la joven.

El youtuber cumple por estos días una pena de 30 días de prisión domiciliaria por hostigar en redes sociales a la primera dama, Fabiola Yáñez.

En septiembre de 2020 había otra polémica al publicar en Twitter: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo".

Luego del atentado a Cristina Kirchner El Presto publicó un video en Instagram en el que comentó: "Felicidades al INCAA y a toda la militancia kirchnerista que hizo una puesta en escena fantástica, obviamente con esa primera gran actriz frustrada que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner".