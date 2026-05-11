VTV: el elemento por el que te pueden rechazar la verificación vehicular

El inspector verificará que no existan roturas que impliquen desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad pueden ser aceptadas, siempre que no generen riesgo.

En el caso de vehículos modificados, se revisará que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.

Revisión de frenos y luces en la VTV para seguridad vial

La VTV también incluye la revisión de sistemas de frenos y luces, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se implementan sanciones para quienes circulen sin la verificación correspondiente, promoviendo así la seguridad vial en el país.