VTV: el elemento por el que te pueden rechazar la verificación vehicular
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación, ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos, entre otros.
Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas, sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones.
Componentes del guardabarros por el que te pueden rechazar la VTV
Según la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en buen estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros.
La sección 9.2 del Manual indica que cualquier accesorio, soporte o guincho que exceda el contorno sin estar homologado será considerado defecto grave. Esto puede derivar en la imposibilidad de aprobar la inspección.
El inspector verificará que no existan roturas que impliquen desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad pueden ser aceptadas, siempre que no generen riesgo.
En el caso de vehículos modificados, se revisará que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.
Revisión de frenos y luces en la VTV para seguridad vial
La VTV también incluye la revisión de sistemas de frenos y luces, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se implementan sanciones para quienes circulen sin la verificación correspondiente, promoviendo así la seguridad vial en el país.
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