Intensa búsqueda de una mujer en Bariloche: el antecedente que preocupa a la familia

Parte de los rastrillajes se centran en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, en la zona de la usina militar y la costa del lago Nahuel Huapi.

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Como parte del operativo, se inició la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad de comercios y residencias que permitan reconstruir el recorrido la mujer tras salir de su vivienda. En este sentido, se pidió revisar registros en zonas como Rancho Grande y La Cascada, entre los kilómetros 2 y 8 de la avenida Bustillo.

Por otra parte, se solicitó a la empresa de transporte urbano el acceso al registro del sistema SUBE para determinar si la tarjeta de Corte fue utilizada en algún momento desde el viernes.

El antecedente de la mujer de Bariloche que preocupa a la familia

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Fue su marido quien relató ante la policía que Analía estaba medicada por un fuerte cuadro de depresión y que no es la primera vez que se ausenta de su casa. Las veces anteriores fue encontrada en la terminal de Ómnibus, es una alcantarilla y la tercera retornó a su domicilio.

Fuentes policiales sumaron que el lunes de la semana pasada la mujer visitó a su psiquiatra, quien le recetó una medicación diferente para el control de su salud mental.

Gabriel Blondel, amigo de Milton, el esposo de Analía, sostuvo que la mujer “está con un cuadro depresivo” y que “no es la primera vez que sucede”.

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“Pedimos un poco de colaboración con los vecinos, la última información que salió de su casa en Rancho Grande, posiblemente viajó hasta Pioneros. Estamos buscando una cámara de vigilancia que la haya detectado. Todas las cámaras que estuvimos averiguando, no se vio nada”, declaró a El Seis TV.

“Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación. Es una teoría mía, tal vez pudo entrar a un terreno o una playa sin pensar que era un terreno privado, y esté por ahí”, agregó Blondel.

Desde el entorno de la mujer desaparecida también aportaron información sobre lugares habituales que solía visitar, lo que permitió ampliar el radio de trabajo hacia senderos y espacios naturales donde ahora se concentran varios equipos de búsqueda.

Impresionante operativo en Bariloche

Con el correr de las horas y ante la falta de pistas firmes, el operativo tomó una dimensión inédita en Bariloche. La fuerza rionegrina dispuso más de 40 efectivos policiales propios trabajando de manera simultánea en distintos sectores, mientras otras instituciones provinciales y nacionales se sumaron para ampliar el radio de búsqueda en zonas urbanas, senderos, costas y áreas boscosas.

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Luis Hawrilak, comisario inspector y jefe de Zona I, indicó que, hasta el mediodía de este lunes, no había ninguna novedad sobre el paradero de Analía, pese al gran despliegue de fuerzas de seguridad y rastrillajes en diferentes zonas.

Todo el operativo es coordinado por la Comisaría 27, bajo la supervisión de la Unidad Regional III. Durante la jornada de este lunes, se incorporó un equipo de canes de la Policía de Río Negro proveniente de General Conesa y otro de la Policía Federal Argentina. En tanto, la Brigada Montada y la Brigada Rural avanzan a caballo y a pie por los senderos de difícil acceso.

El dispositivo de búsqueda también reúne al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER); la Prefectura Naval Argentina, con buzos que inspeccionan la costa y el arroyo Casa de Piedra; y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y Parques Nacionales, que aportan datos sobre el conocimiento del terreno para facilitar el trabajo de los efectivos policiales.