Brutal accidente en Solano: un auto chocó con un colectivo y atropelló a una mujer

El siniestro, que quedó registrado por una cámara de seguridad, tuvo lugar en la intersección de las calles 839 y 897. De acuerdo a las imágenes, la víctima iba con un changuito caminando por el asfalto cuando al llegar a las intersecciones de las arterias mencionadas fue brutalmente impactada por el rodado cuyo colectivo de la línea 257 le pego de costado cuando cruzaba.