Brutal accidente en Solano: un auto chocó con un colectivo y atropelló a una mujer
La víctima caminaba con un changuito cuando un coche, embestido por un interno de la línea 257, la arrolló y la mandó al hospital.
Una mujer resultó gravemente herida en la localidad bonaerense de San Francisco Solano luego de ser embestida por un auto el cual había sido chocado por un colectivo, por lo cual debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes.
El siniestro, que quedó registrado por una cámara de seguridad, tuvo lugar en la intersección de las calles 839 y 897. De acuerdo a las imágenes, la víctima iba con un changuito caminando por el asfalto cuando al llegar a las intersecciones de las arterias mencionadas fue brutalmente impactada por el rodado cuyo colectivo de la línea 257 le pego de costado cuando cruzaba.
Como consecuencia, el auto salió despedido y embistió directamente a la mujer. El impacto fue tal que la víctima voló por el aire, golpeó fuertemente contra un árbol y quedó tendida en el suelo, inconsciente.
La mujer fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde ingresó en estado crítico. Según informaron fuentes médicas, presenta un cuadro de múltiples fracturas graves, entre las que se destaca una de cadera y lesiones severas en ambas piernas.
Actualmente, la mujer permanece internada bajo observación y en estado de shock. Fuentes cercanas al caso informaron que, debido a la violencia del golpe, la paciente no recuerda nada de la secuencia y se encuentra desorientada sobre cómo se produjeron las heridas.
