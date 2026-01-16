Dolor en el fútbol de Brasil: un choque fatal terminó con la muerte de un preparador físico
Un siniestro vial mientras el plantel Sub 20 del Águia de Marabá regresaba de la Copa São Paulo terminó con la muerte de Hecton Alves y dejó internado al entrenador Ronan Tyezer.
El fútbol brasileño atraviesa horas de profunda conmoción tras un trágico accidente de tránsito que involucró al micro que transportaba al plantel Sub-20 del Águia de Marabá. La delegación regresaba a su ciudad luego de disputar la Copa São Paulo de Futebol Júnior cuando el vehículo protagonizó un violento choque en una ruta del estado de Tocantins.
Como consecuencia del impacto, falleció Hecton Alves, preparador físico del equipo juvenil, mientras que el entrenador Ronan Tyezer resultó gravemente herido y permanece internado bajo cuidados médicos. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de Crixás do Tocantins y, según la información oficial difundida en las horas posteriores, el micro impactó contra un camión que se encontraba detenido sobre la calzada sin la señalización correspondiente.
Esa situación habría sido determinante para que el conductor del ómnibus no pudiera evitar el choque, que fue de extrema violencia y dejó el vehículo con severos daños estructurales. La confirmación de la tragedia llegó a través de un comunicado oficial del propio Águia de Marabá, que utilizó sus redes sociales para informar lo sucedido y transmitir su pesar.
“Lamentablemente, producto del accidente, falleció Hecton Alves, preparador físico del equipo. El entrenador Ronan Tyezer fue trasladado al hospital y está recibiendo la atención adecuada”, expresó la institución, en un mensaje que rápidamente se replicó en todo el ambiente del fútbol brasileño. Desde el club también llevaron tranquilidad respecto al estado de salud de los futbolistas que integraban la delegación juvenil.
De acuerdo a lo informado, ninguno de los jugadores sufrió heridas de gravedad, aunque todos fueron sometidos a controles médicos preventivos tras el siniestro. “El club está monitoreando de cerca toda la situación y, hasta el momento, no hay atletas gravemente heridos”, aclararon desde la entidad, subrayando que el foco está puesto en el acompañamiento integral a los afectados.
La repercusión del accidente fue inmediata y trascendió el ámbito del club. Instituciones de distintas categorías, referentes del Brasileirao y entidades vinculadas al desarrollo juvenil expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia de Hecton Alves, así como al cuerpo técnico y a los jugadores que atravesaron una experiencia traumática en plena competencia formativa.
El comunicado del Águia de Marabá cerró con palabras de duelo y respeto: “La pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación. Expresamos nuestra solidaridad a la familia, amigos y compañeros de trabajo. En este momento de tristeza, nos unimos en oración, deseando fortaleza y consuelo a todos los corazones dolientes”.
Mientras tanto, las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del accidente y las responsabilidades por la presencia del camión detenido sin señalización, en un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en los traslados deportivos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario