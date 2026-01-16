Dolor en el fútbol de Brasil: un choque fatal terminó con la muerte de un preparador físico

accidente micro brasil

La repercusión del accidente fue inmediata y trascendió el ámbito del club. Instituciones de distintas categorías, referentes del Brasileirao y entidades vinculadas al desarrollo juvenil expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia de Hecton Alves, así como al cuerpo técnico y a los jugadores que atravesaron una experiencia traumática en plena competencia formativa.

El comunicado del Águia de Marabá cerró con palabras de duelo y respeto: “La pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación. Expresamos nuestra solidaridad a la familia, amigos y compañeros de trabajo. En este momento de tristeza, nos unimos en oración, deseando fortaleza y consuelo a todos los corazones dolientes”.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del accidente y las responsabilidades por la presencia del camión detenido sin señalización, en un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en los traslados deportivos.