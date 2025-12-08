Violenta golpiza a un boxeador: lo atacaron por la espalda y quedó inconsciente
La brutal secuencia ocurrió en un gimnasio de la localidad de Carmen de Areco. La víctima sufrió graves fracturas y tiene que ser operada.
Un boxeador resultó gravemente herido tras ser golpeado por la espalda por otro hombre en un gimnasio de la localidad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. La violenta escena quedó registrada en un video.
El salvaje ataque ocurrió el miércoles pasado, minutos antes de las 19 cuando, por motivos que se investigan, la víctima, identificada como Ale Acuña, profesor del gimnasio y boxeador profesional, fue brutalmente agredida por la espalda mientras estaba realizando actividades en su lugar de trabajo.
La violenta secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad del gimnasio. En las imágenes se observa como el atacante - identificado con las siglas P.P. y también residente de Carmen de Areco - golpea salvajemente en la cara a Acuña, mientras el boxeador se encontraba de espaldas.
Acuña cayó inmediatamente sobre una de las máquinas, casi desmayado. El atacante, por su parte, siguió pegándole una y otra vez mientras lo insultaba. No conforme con esto, levantó a la víctima y la arrojó contra el suelo, provocando que su rostro impactara directamente contra el piso. Acuña quedó tendido e inmóvil.
Allegados a la víctima precisaron que el boxeador sufrió lesiones de gravedad a causa de la golpiza, con una fractura del pómulo derecho y del maxilar derecho.
"Ale es un peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo", expresó un amigo de la víctima al medio La Editorial CL. A su vez, según denunciaron, el atacante habría vuelto a golpear a Acuña en la cabeza incluso después de dejarlo inconsciente. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima se encuentra imposibilitado de trabajar.
Ante esta situación, los familiares de Acuña tuvieron que solicitar ayuda a los vecinos para poder costear los gastos de la operación que el boxeador deberá realizarse este martes en la localidad de San Nicolás.
En tanto, luego de que la víctima radicara la denuncia correspondiente, los videos de la brutal golpiza, que se difundieron en redes sociales, ya se encuentran en manos de la Justicia.
