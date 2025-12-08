Violenta golpiza a un boxeador: lo atacaron por la espalda y quedó inconsciente

"Ale es un peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo", expresó un amigo de la víctima al medio La Editorial CL. A su vez, según denunciaron, el atacante habría vuelto a golpear a Acuña en la cabeza incluso después de dejarlo inconsciente. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima se encuentra imposibilitado de trabajar.

Ante esta situación, los familiares de Acuña tuvieron que solicitar ayuda a los vecinos para poder costear los gastos de la operación que el boxeador deberá realizarse este martes en la localidad de San Nicolás.

En tanto, luego de que la víctima radicara la denuncia correspondiente, los videos de la brutal golpiza, que se difundieron en redes sociales, ya se encuentran en manos de la Justicia.