"No puedo salir de mi casa": declara el enfermero agresor de ancianas de Mar del Plata

El enfermero fue aprehendido para ser notificado sobre la causa

Las imágenes registraron toda la brutal secuencia. En uno de los videos se observa al enfermero alimentando a una mujer que se encontraba en silla de ruedas. La víctima intentaba comer por sus propios medios, pero el empleado le bajó el brazo de manera brusca mientras le exigía que abriera la boca.

Segundos después, le introdujo una cuchara con comida de forma violenta, empujándole la cabeza hacia atrás para obligarla a tragar. Luego de esto, le propinó un fuerte golpe en el rostro que provocó que la víctima perdiera uno de sus dientes.

El momento en que el enfermero golpeó a una adulta mayor mientras le daba de comer

En otro video también se lo ve colocando una prenda de vestir sobre la cabeza de una mujer durante algunos segundos, además de tratarla con extrema violencia mientras la trasladaba hacia la cama.

En la grabación también se escuchan las espeluznantes agresiones verbales. Mientras la víctima lloraba y repetía "yo no te hice nada, dejame", el enfermero le gritaba insultos y amenazas: "¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite, morite de una vez", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", y "Molestás, llorando todo el día, vieja de m... Dejanos de joderr, dejanos de molestar, morite de una vez por todas, hija de p...".

El enfermero insultó y maltrató a una de las mujeres en el geriátrico

Hasta el momento, la causa fue caratulada como lesiones leves, criterio adoptado por la fiscal de turno. Sin embargo, tras conocerse el resultado de los exámenes médicos, la causa pasó a manos del fiscal Russo, quien ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el secuestro de más grabaciones y un allanamiento en el geriátrico.