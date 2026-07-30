"No puedo salir de mi casa": declara el enfermero agresor de ancianas de Mar del Plata
El agresor fue detenido e imputado por lesiones leves, pero ya recuperó su libertad. Los brutales hechos quedaron registrados en dos videos.
El enfermero acusado de golpear, maltratar e insultar a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata se presentó este jueves por la mañana a declarar ante la Justicia. El hombre, de 37 años, está imputado por lesiones leves y había sido aprehendido, pero transitará el proceso legal en libertad.
El agresor ingresó a los Tribunales de Mar del Plata con el rostro cubierto ante posibles represalias, luego de que se difundiera su imagen. Según informaron en C5N, al ser consultado si iba a prestar declaración, respondió: "Sí, pero pará, flaca, porque yo no puedo salir de mi casa", haciendo referencia a las protestas que se realizaron frente a su domicilio durante la jornada del miércoles y que derivaron en la intervención de la Policía para evitar incidentes.
El ahora ex empleado del geriátrico, identificado como N.C., será indagado por el fiscal Carlos Russo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, quien actualmente lleva adelante la investigación. Horas antes, el agresor había sido detenido por orden judicial, aunque posteriormente recuperó la libertad y afrontará el proceso sin prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio pasadas las 19 en un geriátrico situado sobre la calle Rivadavia, entre Deán Funes y Olazabal, y quedaron registrados por las cámaras de seguridad.
Todo se descubrió cuando los familiares de las ancianas advirtieron sobre las lesiones que presentaban y dieron aviso a la responsable del geriátrico, quien revisó las cámaras internas y se presentó a realizar la denuncia en la Comisaría 1° de Mar del Plata.
Las imágenes registraron toda la brutal secuencia. En uno de los videos se observa al enfermero alimentando a una mujer que se encontraba en silla de ruedas. La víctima intentaba comer por sus propios medios, pero el empleado le bajó el brazo de manera brusca mientras le exigía que abriera la boca.
Segundos después, le introdujo una cuchara con comida de forma violenta, empujándole la cabeza hacia atrás para obligarla a tragar. Luego de esto, le propinó un fuerte golpe en el rostro que provocó que la víctima perdiera uno de sus dientes.
En otro video también se lo ve colocando una prenda de vestir sobre la cabeza de una mujer durante algunos segundos, además de tratarla con extrema violencia mientras la trasladaba hacia la cama.
En la grabación también se escuchan las espeluznantes agresiones verbales. Mientras la víctima lloraba y repetía "yo no te hice nada, dejame", el enfermero le gritaba insultos y amenazas: "¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite, morite de una vez", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", y "Molestás, llorando todo el día, vieja de m... Dejanos de joderr, dejanos de molestar, morite de una vez por todas, hija de p...".
Hasta el momento, la causa fue caratulada como lesiones leves, criterio adoptado por la fiscal de turno. Sin embargo, tras conocerse el resultado de los exámenes médicos, la causa pasó a manos del fiscal Russo, quien ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el secuestro de más grabaciones y un allanamiento en el geriátrico.
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