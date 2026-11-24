Brutal ataque homofóbico en Córdoba: golpearon en patota a un hombre tras una fiesta
Un hombre de 32 años denunció que recibió insultos por su orientación sexual antes de ser atacado por un grupo de adolescentes. Hay un joven detenido.
Un joven de 18 años fue detenido y ocho adolescentes de entre 14 y 15 años serán imputados por la brutal agresión contra un hombre de 32 años en la localidad de Despeñaderos, provincia de Córdoba, en un presunto ataque homofóbico en la madrugada de este domingo.
El episodio ocurrió a la salida de una fiesta de 15 años, en la citada localidad. La golpiza quedó registrada en videos que posteriormente se viralizaron en las redes sociales. Según informó la Policía de Córdoba, la víctima se encontraba junto a su pareja cuando intentó impedir una pelea entre varios adolescentes que salían del festejo y terminó siendo agredida.
El testimonio de la víctima
“Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome ‘qué mierda me meto yo’. Le dije que me estaba por meter para saber qué le había dicho, nada más”, contó Maldonado en diálogo con el medio El DoceTv.
Acto seguido, comenzó la agresión: “Me dice ‘vos callate la boca, viejo’ y me empieza a decir ‘puto’, ‘maricón’. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud”.
A través de un comunicado, el municipio de Despeñaderos manifestó su rechazo a la agresión y señaló que el vecino fue atacado "con golpes e insultos por un grupo de jóvenes", en la madrugada de este domingo. "Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad", remarca el escrito.
Asimismo, el Municipio informó que sus equipos técnicos se encuentran acompañando a la familia de la víctima y colaborando con las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la investigación. También instó a las familias de la localidad a reforzar la importancia de la convivencia en comunidad y a repudiar cualquier manifestación de violencia y discriminación. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Consuelo Gait, que dispuso el análisis de los registros fílmicos y otras medidas para esclarecer lo sucedido.
El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la incorporación de los videos que circularon y la toma de nuevas declaraciones. Con esas medidas, la Fiscalía busca identificar a todas las personas que participaron de la agresión y precisar las circunstancias previas al ataque.
El gobierno local indicó que sus equipos técnicos acompañan a la familia de Nicolás y colaboran con las autoridades policiales y judiciales. Además, convocó a las familias de la localidad a rechazar actos de violencia y discriminación.
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