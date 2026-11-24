Asimismo, el Municipio informó que sus equipos técnicos se encuentran acompañando a la familia de la víctima y colaborando con las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la investigación. También instó a las familias de la localidad a reforzar la importancia de la convivencia en comunidad y a repudiar cualquier manifestación de violencia y discriminación. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Consuelo Gait, que dispuso el análisis de los registros fílmicos y otras medidas para esclarecer lo sucedido.

El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la incorporación de los videos que circularon y la toma de nuevas declaraciones. Con esas medidas, la Fiscalía busca identificar a todas las personas que participaron de la agresión y precisar las circunstancias previas al ataque.

El gobierno local indicó que sus equipos técnicos acompañan a la familia de Nicolás y colaboran con las autoridades policiales y judiciales. Además, convocó a las familias de la localidad a rechazar actos de violencia y discriminación.