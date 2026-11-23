.Ante esa situación, la víctima intentó regresar a la comisaría para ponerse a resguardo, pero el agresor la persiguió hasta alcanzarla en las inmediaciones del edificio policial. Una vez allí, la atacó con un arma blanca y le provocó múltiples heridas cortopunzantes.

Los gritos de la mujer fueron escuchados por vecinos, que acudieron en su auxilio. Al advertir la presencia de otras personas, el agresor escapó del lugar a las corridas.

Fue detenido e imputado por intento de femicidio

Luego del brutal ataque, la Policía de Córdoba llevó a cabo un operativo cerrojo para dar con el agresor, hasta que finalmente, lograron detenerlo a pocas cuadras de la comisaría.

En tanto, la víctima recibió asistencia médica y tuvo que ser trasladada a un hospital de la localidad de Pilar. Según determinaron los médicos luego de su evaluación, las heridas no ponían en riesgo su vida.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el agresor quedó imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Posteriormente, fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N°9.