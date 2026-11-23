Córdoba: violó una perimetral, apuñaló a su ex frente a una comisaría y terminó preso
La víctima, de 31 años, se había acercado a la dependencia policial para denunciarlo. Él la persiguió y la hirió con un arma blanca.
Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por intento de femicidio luego de violar una prohibición de acercamiento, perseguir a su ex pareja y apuñalarla en inmediaciones a una comisaría de la ciudad de Pilar, provincia de Córdoba. La víctima, que sufrió varias heridas, se había acercado a la dependencia policial a radicar la denuncia.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14.30. El viernes, la mujer, de 31 años, había decidido separarse del agresor luego de denunciar una situación de violencia familiar. Ante esto, se había mudado junto con sus hijos a otra vivienda.
Radicada la denuncia, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento y contacto, que fue notificada al imputado durante la tarde del sábado.
Sin embargo, al día siguiente el hombre volvió a acercarse, por lo que la mujer decidió ampliar su denuncia.
La interceptó, la persiguió y la apuñaló
El domingo, luego de salir de la dependencia policial a bordo de una moto, el hombre interceptó a su expareja en la calle
.Ante esa situación, la víctima intentó regresar a la comisaría para ponerse a resguardo, pero el agresor la persiguió hasta alcanzarla en las inmediaciones del edificio policial. Una vez allí, la atacó con un arma blanca y le provocó múltiples heridas cortopunzantes.
Los gritos de la mujer fueron escuchados por vecinos, que acudieron en su auxilio. Al advertir la presencia de otras personas, el agresor escapó del lugar a las corridas.
Fue detenido e imputado por intento de femicidio
Luego del brutal ataque, la Policía de Córdoba llevó a cabo un operativo cerrojo para dar con el agresor, hasta que finalmente, lograron detenerlo a pocas cuadras de la comisaría.
En tanto, la víctima recibió asistencia médica y tuvo que ser trasladada a un hospital de la localidad de Pilar. Según determinaron los médicos luego de su evaluación, las heridas no ponían en riesgo su vida.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el agresor quedó imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Posteriormente, fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N°9.
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