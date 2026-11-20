Córdoba: investigan la muerte de un parapsicólogo cuyo cuerpo apareció calcinado al costado de una ruta
Hay dos hombres acusados por el crimen, uno de los cuales es hijastro de la víctima y lo había denunciado por el supuesto abuso sexual de un menor de edad.
La Justicia de Córdoba investiga las circunstancias del crimen de Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, quien fue apuñalado en su casa del barrio Cofico y luego de muerto fue depositado en su camioneta al costado de la ruta 38, prendido fuego y abandonado.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó esta semana que el cuerpo de Garavaglia fue hallado calcinado adentro de su Toyota SW4, pero el hombre murió tras sufrir múltiples heridas de arma blanca, tanto en el cuello como en el tórax.
Tras la autopsia reglamentaria el caso quedó en manos del equipo de la Fiscalía de Instrucción No 1 de Cosquín, desde donde se ordenaron las detenciones de dos hombres, de 44 y 48 años, que ya fueron imputados por la fiscal Paula Kelm como presuntos coautores del delito de homicidio.
Ambos fueron trasladados al Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje.
Uno de esos hombres es el hijastro de Garavaglia, que lo había denunciado en septiembre de este año por el abuso sexual de su propio hijo, informó el sitio La Voz del Interior.
Según informó el canal El Doce, de Córdoba, la causa contra Garavaglia quedó en manos del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Juan Ávila Echenique, quien llegó a imputarlo por el delito de abuso sexual agravado por su cualidad de guardador porque la víctima -que tenía 16 años al momento del ataque- era como un nieto para él.
Al declarar ante la justicia el hombre sostuvo su inocencia y denunció que era víctima de un chantaje.
Por eso, el MPF publicó este viernes un comunicado en el que se señaló que "la investigación permitió establecer que uno de los detenidos mantenía una estrecha relación con la víctima, vínculo que habría sufrido un abrupto distanciamiento", y que "entre las circunstancias que se investigan como posibles desencadenantes del hecho se encuentra un conflicto vinculado al reclamo de restitución de un inmueble, junto con otras situaciones que son objeto de análisis".
Según información aportada por La Voz del Interior, Garavaglia era el dueño de una casa de la cual habría desalojado a su hijastro y familia el martes pasado.
Agraviado y en medio del conflicto familiar por la denuncia, el hombre habría tenido motivos para escalar la tensión con su padrastro, con quien trabajaba en una empresa de carpintería en hierro junto al otro imputado por el crimen.
Además de su labor en carpintería, Garavaglia se definía como "Licenciado en Parapsicología" y así figuraba en los anuncios que publicó en medios de Córdoba donde ofrecía: "Tarot egipcio, consultor espiritual, liberación espiritual y astral, limpieza energética de casas, negocios y campos y trabajos de magia negra, roja y blanca".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario