Según informó el canal El Doce, de Córdoba, la causa contra Garavaglia quedó en manos del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Juan Ávila Echenique, quien llegó a imputarlo por el delito de abuso sexual agravado por su cualidad de guardador porque la víctima -que tenía 16 años al momento del ataque- era como un nieto para él.

Al declarar ante la justicia el hombre sostuvo su inocencia y denunció que era víctima de un chantaje.

Por eso, el MPF publicó este viernes un comunicado en el que se señaló que "la investigación permitió establecer que uno de los detenidos mantenía una estrecha relación con la víctima, vínculo que habría sufrido un abrupto distanciamiento", y que "entre las circunstancias que se investigan como posibles desencadenantes del hecho se encuentra un conflicto vinculado al reclamo de restitución de un inmueble, junto con otras situaciones que son objeto de análisis".

Según información aportada por La Voz del Interior, Garavaglia era el dueño de una casa de la cual habría desalojado a su hijastro y familia el martes pasado.

Agraviado y en medio del conflicto familiar por la denuncia, el hombre habría tenido motivos para escalar la tensión con su padrastro, con quien trabajaba en una empresa de carpintería en hierro junto al otro imputado por el crimen.

Además de su labor en carpintería, Garavaglia se definía como "Licenciado en Parapsicología" y así figuraba en los anuncios que publicó en medios de Córdoba donde ofrecía: "Tarot egipcio, consultor espiritual, liberación espiritual y astral, limpieza energética de casas, negocios y campos y trabajos de magia negra, roja y blanca".