Uno de los puntos centrales de la resolución fue establecer quiénes podrán quedar incluidos en el reclamo. El criterio comprende a todas las personas que efectivamente ingresaron al recital de Shakira en el estadio Kempes, independientemente de dónde vivan o de cómo hayan conseguido el acceso.

Esto significa que no solamente estarán contemplados quienes compraron sus localidades, sino también aquellos que ingresaron mediante invitaciones, cortesías u otras modalidades gratuitas.

En cambio, quedaron excluidos los trabajadores del espectáculo, integrantes de los equipos de producción, personal de seguridad, periodistas y demás personas que estuvieron en el predio por motivos laborales, profesionales o comerciales.

El juzgado también dividió a los espectadores en dos categorías para analizar los posibles resarcimientos. Por un lado, se encuentran quienes abonaron una entrada y, por otro, quienes accedieron sin pagar. La diferenciación será importante al momento de determinar si corresponde devolver parte del dinero o establecer una compensación económica por los perjuicios denunciados.

De acuerdo con los argumentos presentados por CESYAC y los fanáticos, el recital comenzó con aproximadamente 40 minutos de retraso y terminó siendo interrumpido por las condiciones meteorológicas. La demanda sostiene que quedaron sin realizarse distintas partes de la propuesta artística, entre ellas canciones, contenidos audiovisuales, elementos de escenografía y otros componentes que consideraban esenciales para el espectáculo contratado.

Otro aspecto cuestionado por los reclamantes tiene que ver con la información meteorológica disponible antes de la presentación. Según sostuvieron, las productoras estaban al tanto de las alertas amarillas y naranjas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para esa fecha. Los avisos anticipaban tormentas, actividad eléctrica, ráfagas de viento, posible caída de granizo y precipitaciones intensas.

Pese a ese escenario, siempre según la versión incorporada a la demanda, las empresas confirmaron la realización del concierto. De todos modos, las firmas involucradas todavía podrán presentar sus respuestas, aportar pruebas y cuestionar los planteos de los asistentes.

La salida del estadio constituye otro de los ejes de la controversia. Los demandantes describieron un operativo de evacuación desorganizado después de que se suspendiera el show. Según su relato, miles de personas tuvieron que retirarse del lugar mientras continuaban las condiciones climáticas desfavorables.

A partir de estos planteos, el juez estableció que el expediente deberá abordar diferentes aspectos de lo sucedido: la planificación y ejecución del recital, las circunstancias que llevaron a su interrupción, la información proporcionada al público, las medidas de prevención y seguridad y las condiciones en las que se produjo el egreso de los espectadores. También se evaluarán las alternativas de compensación que se ofrecieron después del evento.

Qué compensaciones reclaman los espectadores de Shakira

Uno de los principales pedidos económicos de la demanda consiste en recuperar el 50% del precio de las entradas para quienes pagaron por asistir al recital. El reclamo deberá determinar si corresponde ese reintegro, qué porcentaje podría aplicarse finalmente y de qué manera se actualizarían los importes.

También se analizará qué incidencia tuvo la invitación que algunas personas recibieron para concurrir al espectáculo previsto para el día siguiente.

Para los asistentes que ingresaron gratuitamente, CESYAC planteó una alternativa diferente. En esos casos, la asociación pretende que se establezca una indemnización tomando como referencia el precio correspondiente a la localidad utilizada. El tribunal aclaró que ese pedido deberá evaluarse como una reparación por daños y no como una devolución de dinero, ya que esos espectadores no habían abonado una entrada.

La demanda incorpora, además, un pedido de daño punitivo para cada uno de los asistentes, cuyo valor fue calculado sobre la base de 10,5 canastas básicas totales. El magistrado consideró que tanto la posibilidad de aplicar esta sanción como su eventual monto y distribución pueden discutirse dentro del proceso colectivo.

No obstante, aclaró que haber incluido esa fórmula en la presentación judicial no significa que haya sido aceptada o aprobada por el juzgado.

Otro de los reclamos apunta a establecer si existió un daño moral individual con características comunes entre los afectados. La Justicia deberá analizar si ese perjuicio puede vincularse causalmente con los hechos denunciados y, en caso de corresponder, determinar su cuantía.

Por último, los espectadores también solicitaron que se implementen medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en futuros espectáculos. Entre las propuestas aparecen protocolos específicos de comunicación con el público, prevención, seguridad, evacuación y actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos.

El juez consideró que este último planteo también puede abordarse de manera colectiva, dado que busca establecer mecanismos de prevención para próximos eventos y no depende exclusivamente de las circunstancias particulares que haya atravesado cada espectador.

Por ahora, la resolución representa un avance en el reclamo de los fanáticos, pero todavía no determina si las productoras deberán afrontar pagos ni cuáles serán los montos de una eventual reparación.