Temporal en Córdoba con vientos extremos causó inundaciones y daños en varias localidades
San Francisco fue una de las ciudades más afectadas, con caída de árboles, destrozos en viviendas, galpones y espacios públicos.
Fuertes tormentas volvieron a afectar durante la madrugada del viernes a varias localidades de Córdoba, dejaron un saldo de destrozos, cortes de energía, evacuaciones preventivas y complicaciones en la circulación.
Según reportes meteorológicos, en algunas zonas se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora y precipitaciones que superaron los 100 milímetros en menos de 24 horas, causando importantes anegamientos.
Uno de los puntos más afectados fue la ciudad de San Francisco, en el noreste provincial, donde una intensa célula de tormenta se desarrolló sobre el área urbana durante la madrugada.
La violencia del viento provocó la caída de árboles, daños en viviendas, galpones y espacios públicos, además de afectar gravemente la infraestructura eléctrica. Ocho subestaciones resultaron averiadas y cerca del 70% de la ciudad quedó temporalmente sin suministro, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni evacuados.
Los daños también alcanzaron al Club Sportivo Belgrano, donde quedó destruida gran parte de la histórica tribuna Centenario y provocó severas afectaciones en distintas instalaciones deportivas.
Mientras tanto, en el sur provincial las localidades de General Deheza y General Cabrera enfrentaron un escenario dominado por las inundaciones. Allí se acumularon alrededor de 117 milímetros de lluvia en un día, un volumen que desbordó los sistemas de drenaje y anegó numerosos sectores urbanos.
Por esa razón, varias familias debieron abandonar sus viviendas y fueron alojadas en establecimientos públicos o centros de salud, mientras otras buscaron refugio en casas de familiares, informaron autoridades locales.
Las precipitaciones también generaron inconvenientes sobre la Ruta Nacional 158, donde la acumulación de agua obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en algunos tramos.
Ante la emergencia, municipios de la región suspendieron las clases y coordinaron operativos con organismos provinciales para asistir a los damnificados y evaluar los daños en infraestructura pública, como la caída de postes de luz y de árboles, además de lo sufrido por particulares.
Especialistas explicaron que la intensidad del fenómeno se vio agravada por la saturación de los suelos, luego de varios episodios de lluvias severas registrados durante la última semana. En ese marco, el gobierno provincial desplegó equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Desarrollo Social para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación.
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