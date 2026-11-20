Mientras tanto, en el sur provincial las localidades de General Deheza y General Cabrera enfrentaron un escenario dominado por las inundaciones. Allí se acumularon alrededor de 117 milímetros de lluvia en un día, un volumen que desbordó los sistemas de drenaje y anegó numerosos sectores urbanos.

Por esa razón, varias familias debieron abandonar sus viviendas y fueron alojadas en establecimientos públicos o centros de salud, mientras otras buscaron refugio en casas de familiares, informaron autoridades locales.

Las precipitaciones también generaron inconvenientes sobre la Ruta Nacional 158, donde la acumulación de agua obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en algunos tramos.

Ante la emergencia, municipios de la región suspendieron las clases y coordinaron operativos con organismos provinciales para asistir a los damnificados y evaluar los daños en infraestructura pública, como la caída de postes de luz y de árboles, además de lo sufrido por particulares.

Especialistas explicaron que la intensidad del fenómeno se vio agravada por la saturación de los suelos, luego de varios episodios de lluvias severas registrados durante la última semana. En ese marco, el gobierno provincial desplegó equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Desarrollo Social para colaborar con las tareas de asistencia y recuperación.