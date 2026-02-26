Brutal ataque en Merlo: le patearon la cabeza para robarle y lo dejaron inconsciente

El otro ladrón, que parecía querer fugarse del lugar, regresó corriendo sobre sus pasos y atacó a la víctima con un golpe brutal, pateándole la cabeza pese a que ya se encontraba en el suelo. El hombre sufrió la pérdida del conocimiento y quedó desmayado en el pavimento.

Por motivos que se desconocen, tras el golpe, ambos delincuentes optaron por escapar a las corridas en la misma dirección por la que minutos antes venían caminando.

Según consta en la grabación, todo ocurrió el viernes 20 de febrero a las 20.18, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas

Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos y ambos se encuentran prófugos y buscados intensamente por la policía. El caso quedó en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial Morón.