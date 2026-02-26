Brutal ataque en Merlo: le patearon la cabeza para robarle y lo dejaron inconsciente
Dos delincuentes atacaron a la víctima cuando estacionaba su auto. Le sacaron algunas pertenencias, pero no lograron llevarse el vehículo.
Un salvaje intento de robo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Merlo, donde dos delincuentes le patearon la cabeza a la víctima hasta dejarla inconsciente en medio de la calle con el objetivo de llevarse el auto. Tras la agresión, solo escaparon con alguna de sus pertenencias. La estremecedora secuencia duró menos de 30 segundos.
El hecho ocurrió la semana pasada en la esquina de las calles Avellaneda y Maipú, pleno centro de este distrito del Conurbano bonaerense oeste, y quedó registrado en un video.
De acuerdo a lo que se observa en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, la víctima se encontraba dentro de su auto Peugeot 208 blanco estacionado cuando los sospechosos aparecieron en escena.
Los dos delincuentes se acercaron caminando sigilosamente por la vereda y llevaron a cabo un particular modus operandi: uno de ellos se agazapó detrás del auto, como intentando esconderse o esperando a la víctima, mientras que el segundo optó por dirigirse hacia la parte delantera del vehículo, sin disimular sus intenciones.
Cuando el conductor finalmente abrió la puerta del auto para descender, los dos ladrones se abalanzaron sobre él. Uno de los malvivientes arrojó al hombre con violencia sobre el asfalto y se subió al auto. En ese momento llegó la estremecedora agresión.
El otro ladrón, que parecía querer fugarse del lugar, regresó corriendo sobre sus pasos y atacó a la víctima con un golpe brutal, pateándole la cabeza pese a que ya se encontraba en el suelo. El hombre sufrió la pérdida del conocimiento y quedó desmayado en el pavimento.
Por motivos que se desconocen, tras el golpe, ambos delincuentes optaron por escapar a las corridas en la misma dirección por la que minutos antes venían caminando.
Según consta en la grabación, todo ocurrió el viernes 20 de febrero a las 20.18, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas
Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos y ambos se encuentran prófugos y buscados intensamente por la policía. El caso quedó en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial Morón.
