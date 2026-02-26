La difícil decisión de la familia de Mateo Cuello luego de que lo mataran a piedrazos en Córdoba
Mateo Cuello murió por el impacto de un proyectil en la sien. No se sabe qué querían los atacantes, pero fueron detenidos en el valle de Traslasierra.
La familia de Mateo Cuello, el joven que murió esta semana en Villa Dolores, Córdoba, tras recibir un piedrazo en la sien cuando andaba en moto, tomó la valiosa decisión de donar los órganos del muchacho.
Mateo tenía 19 años y sus allegados lo describían como "perrero", "fierrero", un amigo fiel. El joven vivía con su familia en el barrio Las Encrucijadas, en Villa Dolores, departamento de San Javier, en el valle de Traslasierra.
El martes pasado el adolescente llevaba a un amigo en su moto y en un punto del trayecto otros dos jóvenes empezaron a seguirlos y a dispararles proyectiles (como piedas o rulemanes) con una gomera.
La persecución se extendió 1,5 kilómetros hasta que uno de los proyectiles dio en la cabeza de Mateo y lo derribó. Los jóvenes buscaron ayuda en una casa cercana y ese fue el momento en que se desplomó el muchacho.
El joven fue internado en el Hospital Regional de Villa Dolores donde los médicos determinaron que tenía muerte cerebral. Con autorización de su familia, la ablación se realizó el miércoles alrededor de las 23 en el mismo centro médico.
"Los órganos que se van a donar son los riñones, el hígado y las córneas", confirmó Ramiro Papera, director del Hospital Regional de Villa Dolores, en diálogo con La Otra Mirada.
El médico precisó que "por estudios se determinó que el corazón y los pulmones no estaban aptos", pero el resto de los órganos fueron trasladados por una ambulancia del gobierno de Córdoba y eventualmente llegaron al aeropuerto de Villa Mercedes, en San Luis, para seguir viaje.
"Fue una situación sumamente delicada, penosa. Entendemos a los familiares por el dolorosísimo momento que estuvieron viviendo y que aún padecen, por eso hicimos el procedimiento con la mayor cautela posible", señaló Papera.
"En el caso de que el paciente no haya negado la voluntad de ser donante se da inicio al protocolo de la ablación y cuando se dan los signos clínicos viene el ECODAIC (Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba) para constatar la muerte cerebral y una vez que eso se constata la gente de Incucai viene a hacer la ablación", explicó el mismo médico al Radio Verdad, de Villa Dolores.
