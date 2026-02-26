La difícil decisión de la familia de Mateo Cuello luego de que lo mataran a piedrazos en Córdoba

mateo cuello cordoba

"Los órganos que se van a donar son los riñones, el hígado y las córneas", confirmó Ramiro Papera, director del Hospital Regional de Villa Dolores, en diálogo con La Otra Mirada.

El médico precisó que "por estudios se determinó que el corazón y los pulmones no estaban aptos", pero el resto de los órganos fueron trasladados por una ambulancia del gobierno de Córdoba y eventualmente llegaron al aeropuerto de Villa Mercedes, en San Luis, para seguir viaje.

"Fue una situación sumamente delicada, penosa. Entendemos a los familiares por el dolorosísimo momento que estuvieron viviendo y que aún padecen, por eso hicimos el procedimiento con la mayor cautela posible", señaló Papera.

"En el caso de que el paciente no haya negado la voluntad de ser donante se da inicio al protocolo de la ablación y cuando se dan los signos clínicos viene el ECODAIC (Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba) para constatar la muerte cerebral y una vez que eso se constata la gente de Incucai viene a hacer la ablación", explicó el mismo médico al Radio Verdad, de Villa Dolores.