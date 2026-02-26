Despidieron con un funeral "tumbero" al joven que murió en una carrera de moto en Villa Gesell
La familia de Andrés Alemán pidió ayuda para trasladar su cuerpo desde Villa Gesell a Ensenada. Tras el entierro sus amigos le rindieron homenaje en La Plata.
Los familiares de Andrés Alemán lograron trasladar su cuerpo a Ensenada para su entierro, que fue esta semana. Durante la triste jornada, entre lamentos y homenajes, los allegados al joven que murió corriendo una carrera en Villa Gesell lo despidieron con un ritual "tumbero" que consistió en una caravana de motos por las calles de La Plata.
En un video que se hizo viral esta semana a través de medios de La Plata se puede apreciar que, además de la larga hilera de motos, los allegados y colegas de Andrés Alemán lo despidieron con tiros al aire y "cortes" ruidosos con sus motos.
"Andres x100pre" y "La banda del negro Andres", fueron algunos de los mensajes en el video, que llegan días después de la despedida del círculo íntimo del joven, desde donde proclamaron: "x100pre negro, la mafia no te va a olvidar".
Quién era la víctima fatal de la carrera en Villa Gesell
Andrés Alberto Alemán fue la víctima fatal de la edición más reciente de la carrera de motos y cuatriciclos "Enduro del Verano", que se realizó entre el 19 y 22 de febrero en la ruta provincial 11 a la altura de Villa Gesell.
Las picadas -de pilotos profesionales y no tanto- también se extendieron por la playa con resultados desastrosos.
El joven de 28 años conducía el sábado pasado una moto de alta cilindrada, aparentemente sin elementos de protección, y se encontró con un médano "cortado", lo que provocó la caída trágica.
Su familia tuvo que pedir ayuda económica para trasladar el cuerpo hasta Ensenada.
El caso de Alemán tomó relevancia no sólo porque fue una picada trágica sino porque él era investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y, según fuentes oficiales, estaba bajo la lupa por integrar supuestamente los mandos de una organización que operaría en las zonas de Mosconi y Punta Lara.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario