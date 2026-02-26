Despidieron con un funeral "tumbero" al joven que murió en una carrera de moto en Villa Gesell

El joven de 28 años conducía el sábado pasado una moto de alta cilindrada, aparentemente sin elementos de protección, y se encontró con un médano "cortado", lo que provocó la caída trágica.

Su familia tuvo que pedir ayuda económica para trasladar el cuerpo hasta Ensenada.

El caso de Alemán tomó relevancia no sólo porque fue una picada trágica sino porque él era investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y, según fuentes oficiales, estaba bajo la lupa por integrar supuestamente los mandos de una organización que operaría en las zonas de Mosconi y Punta Lara.