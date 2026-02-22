Newell's confirmó a Lucas Bernardi como DT interino tras la salida de Orsi-Gómez
La Lepra oficializó a Lucas Bernardi como DT interino tras el 3-0 ante Banfield, la salida de la dupla y amenazas de hinchas en Rosario.
Newell's atraviesa una fuerte crisis tras la derrota 3-0 ante Banfield, que derivó en la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y en amenazas de hinchas al plantel. En ese contexto, el club confirmó a Lucas Bernardi como DT interino de cara a los próximos compromisos.
En medio del caos futbolístico e institucional, la dirigencia decidió recurrir a un viejo conocido: Bernardi se hará cargo del equipo de manera interina, en lo que será su tercer ciclo al frente de la Lepra. El exvolante ya había tenido un primer paso entre 2015 y 2016, tras su retiro como futbolista, y volvió a fines del año pasado, entre octubre y diciembre, cuando colaboró para que el club evitara el descenso.
Si bien es una de las glorias de la institución, con 224 partidos y el título en el Torneo Final 2013 bajo la conducción de Gerardo Tata Martino, no se siente cómodo en el rol de "bombero" ante la falta de un entrenador definitivo. Por eso, en los próximos días se evaluará cómo evoluciona la situación y si la comisión directiva logra cerrar un reemplazante.
Amenazas, violencia y un presente alarmante en Newell's
La crisis deportiva escaló durante la madrugada del domingo, cuando un grupo de hinchas esperó al plantel en el Centro Griffa tras el regreso desde Banfield. Allí arrojaron bombas molotov y una de ellas impactó en el auto del juvenil Facundo Guch. El vehículo sufrió daños en el techo y la situación no pasó a mayores. Además, apareció una bandera con un mensaje intimidatorio: "Ganen o balas para todos", en clara alusión al mal momento futbolístico y a una semana del clásico ante Rosario Central, que se jugará el domingo 1° de marzo en el Coloso Marcelo Bielsa.
En lo estrictamente deportivo, el panorama es preocupante. Newell's suma apenas dos puntos en el Apertura, acumula cuatro derrotas y recibió 12 goles en seis presentaciones. Se ubica 25° en la tabla de promedios y comienzan a encenderse las alarmas también en la tabla anual.
Con los duelos ante Estudiantes, el próximo miércoles, y el clásico frente al Canalla en el horizonte inmediato, la dirigencia deberá resolver con urgencia la búsqueda de un nuevo entrenador en medio de uno de los momentos más delicados del club en los últimos años.
