Newell's confirmó a Lucas Bernardi como DT interino tras la salida de Orsi-Gómez

image

Amenazas, violencia y un presente alarmante en Newell's

La crisis deportiva escaló durante la madrugada del domingo, cuando un grupo de hinchas esperó al plantel en el Centro Griffa tras el regreso desde Banfield. Allí arrojaron bombas molotov y una de ellas impactó en el auto del juvenil Facundo Guch. El vehículo sufrió daños en el techo y la situación no pasó a mayores. Además, apareció una bandera con un mensaje intimidatorio: "Ganen o balas para todos", en clara alusión al mal momento futbolístico y a una semana del clásico ante Rosario Central, que se jugará el domingo 1° de marzo en el Coloso Marcelo Bielsa.