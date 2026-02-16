Como en El secreto de sus ojos: un prófugo fue a la cancha a ver a Rosario Central y terminó preso

De la cancha a la comisaría

El procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos de la División Judicial de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, quienes confirmaron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente. Según informaron desde la cartera de seguridad, el prófugo era requerido por la Justicia en una causa que investiga delitos de extorsión y amenazas coactivas ocurridas en diciembre de 2024.

Tras verificar sus datos en el sistema informático, el sospechoso fue aprehendido en el lugar de manera pacífica, ya que el procedimiento se realizó sin ningún tipo de incidentes.

Inmediatamente fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde se labraron las actas correspondientes, y su situación procesal quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.