Brutal choque entre dos colectivos en Parque Patricios deja al menos cinco heridos
El accidente involucró a dos unidades de la línea 101. Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas y una quinta fue atendida en el lugar.
Al menos cinco personas resultaron heridas producto de un impresionante choque entre dos colectivos de la línea 101 en el barrio porteño de Parque Patricios. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), cuatro de los pacientes tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales porteños.
De acuerdo con el parte oficial, el brutal accidente se produjo este martes, minutos antes del mediodía, en la calle La Rioja al 1700 cuando, por motivos que son materia de investigación, una de las unidades impactó contra otra de la misma línea.
Debido a la violencia del impacto, la parte frontal de uno de los colectivos quedó totalmente destrozada, con importantes daños en su estructura, según se observan en los videos grabados por personal del operativo en la intersección de La Rioja y la avenida Juan de Garay.
Según detalló la Unidad de Triage (UMAT) 1 del SAME, entre los heridos hubo cuatro mujeres y un hombre. Una pasajera de 64 años y otra de 78 fueron derivadas al Hospital Ramos Mejía.
En tanto, una mujer de 45, que sufrió un traumatismo leve, fue llevada al Hospital Penna, y un hombre de 30 años fue trasladado al Hospital Durand.
La quinta persona asistida fue una mujer de 48 años, que recibió atención médica en el lugar y no necesitó ser trasladada.
Fuerte operativo por el choque entre dos colectivos en Parque Patricios
Como consecuencia del accidente, se dispuso un corte total de tránsito en La Rioja y la avenida Juan de Garay para facilitar las tareas de asistencia y el trabajo de los equipos de emergencia.
En el lugar intervinieron ocho móviles del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.
Choque múltiple entre un micro escolar y dos autos en Balvanera: tres heridos
Tres personas tuvieron que ser asistidas tras un choque múltiple que involucró a un micro escolar y a dos autos durante la mañana de este martes en el barrio porteño de Balvanera. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al Hospital Ramos Mejía por un latigazo cervical.
El accidente se produjo en la avenida Belgrano al 2200, entre las calles Pasco y Pichincha. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), tres adultos debieron ser asistidos luego del impacto.
De acuerdo con lo detallado en el parte oficial, uno de los lesionados tuvo que ser trasladado al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía luego de sufrir un latigazo cervical provocado por el movimiento brusco y rápido de la cabeza a causa del choque.
En tanto, se indicó que, al momento del accidente, el micro escolar no transportaba pasajeros. En cuanto a los otros dos adultos asistidos, no se brindaron mayores detalles.
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