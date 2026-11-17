Los heridos fueron llevados a los hospitales Ramos Mejía y Durand

La quinta persona asistida fue una mujer de 48 años, que recibió atención médica en el lugar y no necesitó ser trasladada.

Fuerte operativo por el choque entre dos colectivos en Parque Patricios

Entre los heridos hubo cuatro mujeres y un hombre

Como consecuencia del accidente, se dispuso un corte total de tránsito en La Rioja y la avenida Juan de Garay para facilitar las tareas de asistencia y el trabajo de los equipos de emergencia.

En el lugar intervinieron ocho móviles del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.

Choque múltiple entre un micro escolar y dos autos en Balvanera: tres heridos

Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al Hospital Ramos Mejía

Tres personas tuvieron que ser asistidas tras un choque múltiple que involucró a un micro escolar y a dos autos durante la mañana de este martes en el barrio porteño de Balvanera. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al Hospital Ramos Mejía por un latigazo cervical.

Así quedó el frente del micro escolar luego del impacto

El accidente se produjo en la avenida Belgrano al 2200, entre las calles Pasco y Pichincha. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), tres adultos debieron ser asistidos luego del impacto.

La parte trasera de uno de los vehículos involucrados

De acuerdo con lo detallado en el parte oficial, uno de los lesionados tuvo que ser trasladado al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía luego de sufrir un latigazo cervical provocado por el movimiento brusco y rápido de la cabeza a causa del choque.

En tanto, se indicó que, al momento del accidente, el micro escolar no transportaba pasajeros. En cuanto a los otros dos adultos asistidos, no se brindaron mayores detalles.