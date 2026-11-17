Todo se inició en la intersección de Thames y Colectora Panamericana, donde efectivos de la División Motorizada de la Patrulla Municipal de San Isidro realizaban un operativo estático. Allí divisaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una moto Honda Wave gris cemento sin patente colocada, rodado que ya estaba identificado por su presunta participación en una serie de robos cometidos en la zona norte del conurbano.