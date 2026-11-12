Trágico accidente en la General Paz: murió un motociclista tras salir despedido hacia la mano contraria

También se vio afectado uno de los carriles en dirección al Río de La Plata, por lo que hay demoras.

Agentes de tránsito trabajan en el lugar para ordenar la circulación. Hasta el momento, no se determinaron las causas del accidente ni se pudo establecer la identidad del motociclista.

Un motociclista de 24 años murió en Los Hornos tras protagonizar un grave accidente con un micro

Un motociclista de 24 años murió este martes en Los Hornos, luego de chocar contra un micro de la Línea Sur en avenida 60 entre 163 y 164. El siniestro ocurrió por causas que todavía se investigan y provocó momentos de tensión con los vecinos.

Según 0221.com.ar, el joven fue identificado comoMauro Luciano Ruiz Pajón, quien circulaba a bordo de una moto Honda Tornado cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, colisionó contra la unidad de transporte público.

Un motociclista de 24 años murió en Los Hornos tras protagonizar un grave accidente con un micro.

Tras el impacto, efectivos del Comando de Patrullas y una ambulancia acudieron al lugar para asistir a los involucrados. Sin embargo, la médica que intervino constató que el motociclista había fallecido en el lugar, producto del siniestro.

La situación se tornó tensa con cuando algunos vecinos dañaron la unidad de transporte público, a la que le pincharon dos neumáticos y le rompieron varios vidrios.

Ante este escenario, el chofer fue trasladado a una dependencia policial para resguardar su integridad física. La presencia de efectivos permitió controlar la situación y restablecer la calma en la zona.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque y determinar las eventuales responsabilidades.