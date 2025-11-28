Brutal paliza a una joven influencer de TikTok a la salida de un boliche: la atacaron por "linda"

Embed - CASI LA MATAN A LA SALIDA DE UN BOLICHE: LA EMBOSCARON PARA DESFIGURARLA POR LINDA Y FILMARON TODO

La víctima, que vive en Pilar, aseguró que realizó la denuncia correspondiente y reclamó que detengan a los agresores. “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron", señaló. Anaí también identificó a varias de las personas que la golpearon y las expuso en sus redes sociales. “En los videos se escucha que me decían, te vamos a matar”, recordó.