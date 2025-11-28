Brutal paliza a una joven influencer de TikTok a la salida de un boliche: la atacaron por "linda"
Seis mujeres y dos hombres la identificaron por sus videos y la golpearon durante media hora en General Pacheco. El testimonio de la víctima.
La noche que prometía diversión en el boliche Tropitango de General Pacheco se convirtió en una pesadilla para Anahí, una adolescente de 18 años que fue brutalmente atacada. Según relató, su popularidad en TikTok fue el motivo por el cual ocho personas se ensañaron con ella, propinándole golpes durante al menos treinta minutos.
El ataque comenzó cuando una joven se le acercó y le dijo: “Vos sos la de TikTok”. Minutos después, seis mujeres y dos hombres la rodearon y comenzaron a agredirla sin piedad. Anaí explicó a Mediodía Noticias que el episodio ocurrió mientras estaba con su mejor amigo, tratando de conseguir un auto para regresar a su casa.
“Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda”, contó la joven. Además, sufrió insultos y comentarios despectivos sobre su cuerpo, mientras el grupo se ensañaba con ella. “Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo, pero me agarraron otra vez”, agregó, todavía conmocionada por la agresión.
La víctima, que vive en Pilar, aseguró que realizó la denuncia correspondiente y reclamó que detengan a los agresores. “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron", señaló. Anaí también identificó a varias de las personas que la golpearon y las expuso en sus redes sociales. “En los videos se escucha que me decían, te vamos a matar”, recordó.
La golpiza finalizó únicamente cuando un joven conocido la subió a un auto. “Hablamos pocas veces, vio que estaba así y me subió al auto”, relató la adolescente, que actualmente vive sola con su hermana.
