Brutal pelea en un colegio de Avellaneda: un alumno de 16 años quedó en coma

La madre del joven, Evelyn, relató que la atención inicial fue prácticamente inexistente y que fueron dos compañeros quienes debieron buscar ayuda externa para trasladarlo al hospital. Una vez allí, los médicos trabajaron intensamente para estabilizarlo, señalando que los golpes más severos afectaron el pecho y el abdomen, además de un corte visible en el rostro.

agresion-avellaneda-1

Por su parte, se confirmó que el agresor, también de 16 años, se encuentra detenido en su domicilio mientras avanza la investigación. La familia de Isaías exige que se investigue a fondo no solo la agresión, sino la actuación del personal escolar, al considerar que su falta de acción agravó la situación y pudo poner en riesgo la vida del joven.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y plantea un debate sobre los protocolos de seguridad y prevención de la violencia en las escuelas, así como la responsabilidad de los docentes frente a episodios de agresión extrema entre alumnos.